Festa della Donna, quattro proposte per un’uscita con le amiche (e non solo)

Da un aperitivo speciale sui tetti di Milano o Roma per godersi il tramonto sulla città a una gita su un’auto d’epoca, da una mostra tutta al femminile all’emozione di librarsi in aria per qualche minuto. Tag43 vi propone quattro idee per festeggiare l’8 marzo.

Un brindisi sui tetti delle città

Due chiacchiere accompagnate da un buon vino o da un cocktail sono sempre un toccasana. Se poi l’aperitivo regala un colpo d’occhio mozzafiato è anche meglio. A Milano merita sicuramente il rooftop di Ceresio 7, locale panoramico con tanto di piscine. E a Roma? La Spritzeria Monti offre una splendida vista sul Colosseo.

Una passeggiata al volante di un’auto d’epoca

Per le donne che sognano una giornata al volante di una cabrio o di un’auto d’epoca, l’idea giusta è Slow Drive che affitta Duetto, Jaguar, Porsche, Triumph Spitfire. Ma la chicca è il cofanetto, fornito prima del viaggio, che sarà anche il ricordo di un’esperienza speciale: oltre ai guanti da guida in rete, la confezione contiene gli occhialoni da sole vintage, il modellino in scala della quattro ruote noleggiata, le mappe delle zone da attraversare. È possibile scegliere tra il lago di Garda e la Toscana, fra Firenze, Pisa, Pistoia, Lucca, Livorno, Siena. Sconto del 10 per cento con il codice slowdrivedonna (www.noleggioautodepoca.eu).

Arte al femminile a Bologna

Per chi ama l’arte Bologna è una tappa obbligata. Casa Saraceni ospita una mostra di una ventina di pittrici attive nel capoluogo emiliano nel corso del Novecento. Oltre a Elisabetta Sirani, unica artista barocca (con il quadro Porzia si ferisce alla gamba, olio su tela, 1664), Arte al femminile propone 60 opere, realizzate fra le altre da Lea Colliva, Maria Petroni, Lidia Puglioli, interprete del Naturalismo, Norma Mascellani, l’allieva prediletta di Giorgio Morandi, Bianca Rosa Arcangeli, Maria Ogier con i suoi soggetti religiosi. Insomma una carrellata davvero vivace sul XX secolo emiliano, fra Accademie e rivendicazione di autonomia. Fino all’11 giugno (fondazionecarisbo.it/mostra-arte-al-femminile).

Voglia di volare (ma in sicurezza)

Voglia di volare, con l’adrenalina a mille? A Milano è possibile con Aerogravity, una galleria verticale del vento che all’interno di un cilindro alto otto metri, attraverso una corrente d’aria in grado di toccare i 370 chilometri orari, permette di danzare nell’aria con una sensazione di libertà assoluta. L’esperienza è simile a quella del paracadutismo, ma in totale sicurezza (aerogravity.it). Per chi è Roma ci si può rivolgere a flyx.it.