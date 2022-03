Festa della Donna, 5 attività da fare con le amiche

Al di là del significato profondo, che invita a riflettere sulla condizione femminile, la Festa della Donna può essere l’occasione per un’uscita fra amiche, che si ritagliano il tempo per una pausa gourmet, un’esperienza avventurosa, un itinerario da film, una camminata in luoghi di meditazione, una visita sotterranea. Se siete alla ricerca di qualche idea, Tag43 ha selezionato per voi 5 attività, che da Nord a Sud promettono ricordi indimenticabili.

Le 5 proposte per festeggiare la Giornata della Donna tra amiche

1 – In Trentino, tra sapori tipici e massaggi antistress



Per chi ama gli aromi della natura, da ritrovare sia in tavola che nella cabina di una spa, la meta giusta è Riva del Garda, nel Trentino. Montagne alle spalle e panorama del lago a perdita d’occhio, per l’8 marzo si possono provare i menù con sapori che vanno dal limone alla lavanda, e massaggi antistress come il Powder, che rilassa la muscolatura contratta in una cinquantina di minuti, levigando al tempo stesso la pelle, o l’Andaman Sea, di ispirazione indiana, per raggiungere l’armonia fra mente e corpo. Il tutto nel palazzo del XIX secolo, circondato da un parco secolare, del Lido Palace. Per i pacchetti: www.lido-palace.it

2 – Lago di Garda, in giro a bordo di una spider

Vento nei capelli, accessori Anni 60 e, sullo sfondo, gli eleganti panorami del Lago di Garda. Sono gli ingredienti di un giro a bordo di una spider d’epoca, da fare magari con l’amica del cuore, grazie ai pacchetti messi a punto da Slow Drive, che noleggia macchine per tutti i gusti, dalla sede di Padenghe. Per staccare la spina e respirare un senso di libertà ritrovata, le vetture su quattro ruote fra le quali scegliere sono Alfa Romeo Giulietta, Maggiolino Karmann, Fiat Cabriolet, Triumph Spitfire, Mini Cooper e tante altre, da provare per un giorno o una mezza giornata. E il cofanetto contiene anche guantini da guida per la pilota, occhiali vintage per la navigatrice, mappe, itinerari e scheda descrittiva del veicolo. Con il codice DONNA SLOW sconto del 10%. Sede anche in Toscana. www.classiccartour.eu

3 – In Val d’Orcia, itinerario e suggestioni da film



Rimanendo in tema di splendidi paesaggi, un altro suggerimento per l’8 marzo è un itinerario in Val d’Orcia, fra i dolci declivi delle colline senesi tutelate dall’Unesco, come patrimonio plasmato dall’impegno e dal lavoro dell’uomo. Il paesaggio ha ispirato registi di film e serie tv, a cominciare da Ridley Scott, che nelle distese di campi sotto Pienza ha ambientato le scene in cui Il gladiatore Russell Crowe torna a casa nel tentativo di salvare moglie e figlio. Sempre nella cittadina del Rinascimento progettata per volere di papa Pio II sono stati girati Il paziente inglese di Anthony Minghella, fra la piazza e l’ex monastero di Sant’Anna in Camprena, e la serie tv I Medici, andata in onda sulla Rai, con volti internazionali come Richard Madden e Dustin Hoffman, oltre a italiani quali Alessandro Preziosi, Miriam Leone, Sarah Felberbaum. www.ufficioturisticodipienza.it

4 – Assisi, per immergersi nella natura

Affascinano anche il silenzio, interrotto solo dai suoni della natura, e le macchie di bosco che hanno fatto da cornice alle vicende di santa Chiara, la cui esistenza si incrocia con quella del Poverello in Umbria. Proprio questo scenario è adatto a un cammino di meditazione, in 24 chilometri attorno ad Assisi (Pg) e agli altri luoghi cari alla santa. La fondatrice delle Clarisse, abbandonata la casa del padre, raggiunse Francesco e i frati minori alla Porziuncola e, da lì, il monastero benedettino di San Paolo delle Abbadesse, a Bastia Umbra (Pg). Sono legati al suo impegno religioso anche la chiesetta di Sant’Angelo in Panzo, alle pendici del Monte Subasio, nella quale la monaca fece il suo primo miracolo, e San Damiano, il posto in cui rimarrà in clausura per più di 40 anni. www.retecamminifrancigeni.eu

5- A Napoli, alla scoperta delle Catacombe di San Gennaro

Non è certo la Napoli che ti aspetti, quella che si spalanca sotto il Rione Sanità, fra balconcini aperti su scalinate estese a perdita d’occhio. Scendendo fra i cunicoli delle Catacombe di San Gennaro, che hanno più di mille anni, si apre un mondo insospettato, nascosto, scavato nel tufo, dove i rumori ovattati e le luci fioche rimandano a esperienze spirituali di un’intensità straordinaria. Nelle catacombe nate intorno alla tomba del santo, gli appuntamenti prevedono un’ora di percorso sensoriale, in cui scandagliare il rapporto a doppio filo che unisce la città e il suo patrono. Il tutto in un ambiente millenario, che ha il fascino dell’archeologia e della devozione. www.catacombedinapoli.it