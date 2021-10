Alla Festa di Roma Tarantino, Burton, Chastain e tante registe donne

Due premi alla carriera, per Tim Burton e Quentin Tarantino. 23 film nella Selezione ufficiale che provengono da 23 Paesi diversi, con l’Italia che sarà rappresentata da L’Arminuta di Giuseppe Bonito e una fortissima presenza femminile, con ben ventidue registe donne. La presidente della Fondazione Cinema per Roma, Laura Delli Colli, alla presentazione di questa edizione, che si terrà dal 14 al 24 ottobre, l’ha definita «una festa internazionale con un’anima pop».

Festa del Cinema di Roma: storie di coraggio contro i soprusi

Il direttore artistico della Festa Antonio Monda ha illustrato all’Auditorium Parco della Musica il ricchissimo programma, sottolineando che il fil rouge di questa sedicesima edizione saranno «le storie di coraggio, con persone che si sono opposte ad accuse e soprusi», come, ad esempio, quella raccontata nel documentario Muhammad Ali.

Festa del Cinema di Roma: quanti film “da Oscar”

Il film d’apertura The eyes of Tammy Faye, porterà a Roma l’attrice americana Jessica Chastain, che interpreta il ruolo della celebre telepredicatrice evangelista. Un ruolo da candidatura all’Oscar, secondo Monda, che indica altri due film che saranno alla Festa come probabili candidati alla statuetta: C’mon c’mon di Mike Mills (leggi anche qui), con Joaquin Phoenix che interpreta un giornalista radiofonico emotivamente bloccato che si sposta per gli Stati Uniti per intervistare bambini su ciò che pensano del mondo e del futuro e Passing di Rebecca Hall, ambientato a New York alla fine degli anni Venti.

Gli altri film in concorso a Roma

E sempre a proposito di Oscar il film di chiusura della Festa, in collaborazione con Alice nella città, sarà Eternals, diretto dalla regista premio Oscar Chloé Zhao. Fra gli altri film nella Selezione Ufficiale ci saranno: Cyrano di Joe Wright, Onesecond di Zhang Yimou, Pomises di Amanda Sthers con Pierfrancesco Favino, Kelly Reilly e Jean Reno, e Les jeunes amants di Carine Tardieu con Fanny Ardant, che sarà ospite della Festa.

Una nutrita presenza italiana alla Festa del Cinema

L`Italia in questa edizione, oltre che con L’arminuta, sarà presente con film e serie importanti soprattutto nella sezione Eventi Speciali: da Vita da Carlo, la serie Amazon Prime su Carlo Verdone, al film di Zerocalcare Strappare lungo i bordi, alla serie di Gabriele Muccino A casa tutti bene, al film di Pif Noi come stronzi rimanemmo a guardare. Molte le biografie quest’anno: dal film sui fratelli De Filippo di Sergio Rubini, a Caterina Caselli – Una vita cento vite di Renato De Maria, a Benny Benassi – Equilibrio sul dj e la storia italiana della dance music, al documentario su Eugenio Scalfari diretto da Michele Mally, a quello su Marina Cicogna di Andrea Bettinetti.

La nuova proposta: “Incontri ravvicinati”

Un’altra parte forte del programma di quest’anno è rappresentata dagli “Incontri ravvicinati”, che vedranno protagonisti oltre ai due premiati Tim Burton e Quentin Tarantino, Jessica Chastain, Marco Bellocchio, Zerocalcare, Claudio Baglioni, Alfonso Cuaron, Luca Guadagnino, i fratelli Manetti, Frank Miller, Zadie Smith e Joe Wright.