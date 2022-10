Festa del Cinema di Roma: programma, film più attesi, ospiti

Si alza il sipario sulla 17esima Festa del Cinema di Roma. Anche quest’anno la Capitale sarà culla della settima arte tra proiezioni, anteprime, eventi e masterclass. Senza dimenticare il red carpet, che si popolerà di celebrità italiane e internazionali. Tanti i film all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, ma è ricco anche il cartellone della sezione Alice nella Città. La kermesse, che si apre oggi 13 ottobre con Il colibrì di Francesca Archibugi, si protrarrà per 10 giorni fino a domenica 23 ottobre. Intensa già la prima giornata, con il premio alla carriera per James Ivory e un momento di raccoglimento per Mahsa Amini. Presentatrice della cerimonia inaugurale sarà la comica Geppi Cucciari. Ecco una guida con il programma della rassegna, dai film più attesi alle celebrità sul red carpet.

Festa del Cinema di Roma, i film più attesi e gli ospiti della kermesse

Fra le stelle più attese Jennifer Lawrence, Luc Besson e Noomi Rapace

Film d’apertura della 17esima Festa del Cinema di Roma sarà Il colibrì (in sala da domani) di Francesca Archibugi. Sul red carpet i protagonisti Pierfrancesco Favino e Kasia Smutniak. Oggi 13 ottobre spazio poi a James Ivory con il premio alla carriera e la proiezione del suo documentario A Cooler Climate. E ancora, ci sarà una celebrazione per Luciano Pavarotti, che ha da poco ottenuto la sua stella sulla Walk of Fame. A Roma anche Ethan Hawke per i primi due episodi di The Last Movie Stars su Paul Newman e Joanne Woodward, protagonisti anche dell’immagine ufficiale della mostra. Premi speciali poi per Niccolò Fabi e Claudia Gerini. Domani 14 ottobre sarà il turno de La signora Harris va a Parigi alla presenza del regista Anthony Fabian, ma soprattutto di Romulus II – La guerra per Roma di Matteo Rovere alla presenza del cast.

Sabato 15 ottobre toccherà poi a Rapiniamo il Duce, commedia Netflix con Pietro Castellitto e Matilda de Angelis. Spazio anche per una masterclass del regista Luc Besson e per la presentazione de Il principe di Roma, nuovo film di Marco Giallini. Attesissima Jennifer Lawrence per il suo Causeway di Apple Tv+. Stephen Frears presenterà invece The Lost King, che racconta il ritrovamento nel 2012 dei resti di Riccardo III a Leicester. Domenica 16 sarà il turno di Noomi Rapace che, con Matthias Schoenarts, presenterà Django – La serie. Presente anche il nuovo progetto di Nicolas Cage, che non sarà alla Festa, Butcher’s Crossing. Lunedì 17 spazio a War – La guerra desiderata con Edoardo Leo e Miriam Leone. Alla Festa del Cinema di Roma anche lo street artist Laika con il doc Life is (not) a Game.

Il programma prosegue con Michele Placido, Nina Zilli, Ficarra e Picone

Martedì 18 ottobre sarà la volta dell’anteprima mondiale de L’ombra di Caravaggio. Michele Placido racconta la storia del genio dell’arte con il volto di Riccardo Scamarcio. Atteso anche La California con la partecipazione straordinaria di Nina Zilli. Il giorno seguente uno dei progetti più attesi della Festa del Cinema: The Fabelsman, dove Steven Spielberg dirige e racconta la sua infanzia. Spazio anche per una masterclass di Mario Martone, che racconterà la creazione del suo ultimo film Nostalgia. Giovedì 20 ottobre poi ci sarà l’anteprima di The Menu anche se non ci saranno i protagonisti Anya Taylor-Johnson e Ralph Fiennes. Saranno a Roma però Ficarra e Picone, protagonisti de La stranezza di Toni Servillo.

Venerdì 21 ottobre invece sul red carpet ci sarà David O. Russell, regista che presenterà Amsterdam. Il film sarà in sala il 28 ottobre e vanta un cast stellare con Margot Robbie, Rami Malek e Christian Bale. Per quanto riguarda le masterclass, sarà il turno di Paolo Virzì intrattenere il pubblico con aneddoti e lezioni. Il 22 ottobre grande attesa per Bros, commedia romantica Lgbtq+ con Luke MacFarlane e Billy Eichner. Lillo presenterà poi Sono Lillo, produzione Amazon Prime Video, mentre Edoardo Leo sarà presente per Era ora. Alle 15.30 si terrà invece la cerimonia di premiazione del concorso, per scoprire il vincitore della 17esima edizione. Chiuderà domenica 23 Il gol de Turone era bono che racconta la partita fra Juventus e Roma del 1981 con il celeberrimo gol della discordia.

Alice nella Città, Russel Crowe ed Emma Marrone nella sezione autonoma della Festa del Cinema

Thriller, musical, horror e fantasy. È il mix di Alice nella Città, sezione autonoma della Festa del Cinema di Roma che festeggia i 20 anni. Presenti ben 35 film che raccontano le frontiere sociali e l’identità di genere con un occhio ai ragazzi e al loro linguaggio. Domani 14 ottobre Giorgio Testi presenterà il documentario di Amazon Prime Video Mahmood sull’omonimo cantante. Fra i film più attesi del cartellone anche Il cerchio di Sophie Chiarello che ha seguito per cinque anni i bambini di una scuola elementare per mostrare la generazione di oggi. Sabato 15 ottobre uno degli eventi più attesi. Russell Crowe terrà una masterclass prima di presentare il giorno dopo il suo ultimo film Poker Face.

For the Rome Film Festival events this coming week PokerFace premiere and MasterClass Tomorrow Monday the 10th at 9 am tickets for Master Class and premiere can be available at https://t.co/m8dhPX8MQ5 , or Alice nella città e della Festa del Cinema https://t.co/tmYoS9POvy — Russell Crowe (@russellcrowe) October 9, 2022

Il gladiatore più famoso dell’Impero non sarà però l’unico ospite di Alice nella Città. La sezione della Festa del Cinema ospiterà infatti anche Emma Marrone, che il 19 ottobre alle 16 terrà una masterclass aperta al pubblico. Il giorno seguente sarà invece il turno di Armageddon Time – Il tempo dell’apocalisse con Anne Hathaway e Anthony Hopkins. Presente però solo il regista James Gray. Spazio anche per due progetti di animazione. Ad Alice nella Città ci saranno The Black Pharaoh, the Savage and the Princess e l’atteso Il talent di Mr. Crocodile con Javier Bardem, Constance Wu e la voce di Shawn Mendes. Infine, il 23 ottobre sarà la volta dei primi due episodi di Boris 4 con Francesco Pannofino. Il giorno seguente ci sarà l’incontro con il cast.