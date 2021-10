Il nuovo film con protagonista il premio Oscar Joaquin Phoenix verrà presentato alla Festa del Cinema di Roma in calendario quest’anno tra il 14 e il 24 ottobre 2021.

Alla Festa del Cinema di Roma torna Joaquin Phoenix

La pellicola si intitola C’mon C’mon ed scritto e diretto da Mike Mills. Il regista dopo un film ispirato a suo padre (Beginners) e uno alla madre (Le donne della mia vita), si mette alla prova in un’opera profonda e intima che scava nel rapporto tra adulti e bambini.

Protagonista di C’mon C’mon è Joaquin Phoenix, nei panni di un uomo di mezza età che impara a prendersi cura di un bambino per la prima volta. Lo farà attraverso un viaggio che si trasformerà in una meditazione sull’amore, la genitorialità e sull’andare avanti anche se non si ha idea di cosa accadrà nel futuro. Nel cast ci sono anche anche Gaby Hoffmann (Perdona e dimentica, Wild), Scoot McNairy (Monsters, L’amore bugiardo) e Woody Norman.

La trama di C’mon C’mon

Johnny (Joaquin Phoenix), nella pellicola, é un giornalista radiofonico molto preso da un progetto di lavoro che lo porta in giro per l’America a intervistare i bambini sul futuro incerto del nostro mondo. Sua sorella Viv (Gaby Hoffmann) gli chiede di badare a suo figlio di 8 anni Jesse (Woody Norman), mentre lei si occupa del padre del bambino, che ha problemi mentali. Johnny si trova a legare con il nipote in una maniera che mai avrebbe previsto, portandolo con sé in un viaggio da Los Angeles a New York e New Orleans.

Phoenix al cinema dopo Joker

Phoenix torna sul grande dopo il successo ottenuto nel 2020 quando l’attore è stato insignito del Premio Oscar come migliore attore grazie alla sua interpretazione del Joker nell’omonimo film. Per la stessa pellicola Phoenix ha anche vinto il Golden Globe per il miglior attore in un film drammatico, il BAFTA al miglior attore protagonista, un Critics’ Choice Award e uno Screen Actors Guild Award.