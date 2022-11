Fertilità maschile in calo: dimezzata negli ultimi 40 anni

Molto presto l’umanità potrebbe dover fronteggiare un drastico calo delle nascite in tutto il mondo. Un nuovo studio dell’Università Ebraica di Gerusalemme ha scoperto come la fertilità maschile si sia dimezzata negli ultimi 40 anni per via di una minor concentrazione di spermatozoi. Molto vicina la soglia critica al di sotto della quale si renderebbe impossibile generare nuova vita. Difficile stabilire con certezza le ragioni, ma si tende a puntare il dito contro una cattiva alimentazione ed eccessi di alcol e fumo. Gli scienziati: «Qualcosa non va nel mondo, dobbiamo fare qualcosa per rimediare».

I risultati del nuovo studio israeliano sulla fertilità maschile

Lo studio, disponibile sulla rivista scientifica Human Reproduction Update, espande a livello globale una ricerca che nel 2017 si limitò ad Europa, Nord America e Australia. Analizzando 57 mila uomini di varia età provenienti da 53 Paesi differenti, i dati hanno individuato una concentrazione media degli spermatozoi nel liquido seminale nettamente inferiore rispetto al passato. Al momento si parla di 49 milioni per millilitro rispetto ai 101,2 milioni del 1973, con un calo pari al 51.6 per cento. Esaminando i numeri anno dopo anno, si è notato una diminuzione dell’1.16 per cento ogni 365 giorni. Restringendo il cerchio al nuovo millennio, la percentuale sale al 2.64, mostrando un’accelerazione del fenomeno. «Penso sia un segnale che qualcosa non va nel mondo», ha detto al Guardian Hagai Levine, principale autore dello studio. «Siamo di fronte a una crisi da affrontare adesso, prima che diventi irreversibile».

Precedenti studi avevano stabilito la soglia minima per una corretta fertilità a 40 milioni di spermatozoi per millilitro. Sebbene l’ultima ricerca riporti numeri superiori, Levine ha ricordato come si tratti di una stima media, che comprende pertanto numerosi individui già al di sotto. Cosa ha scatenato un calo così drastico in poche decine di anni? Gli esperti non concordano sulle cause, anche se è plausibile si tratti di alterazioni del sistema endocrino. Fra gli agenti principali ci sarebbero una cattiva alimentazione, ma anche abusi di sostanze alcoliche e di fumo. La fertilità è infatti direttamente proporzionale allo stile di vita sano. «È una pessima notizia per le coppie, che già tardano nel concepimento per altre ragioni», ha dichiarato Richard Sharpe, docente all’Università di Edimburgo. «Fra 50 anni meno giovani rimpiazzeranno gli anziani e tutto il sistema potrebbe vacillare».