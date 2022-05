Ferrovie dello Stato (s)Freccia al Salone del Libro

Il viaggio da sempre ispira, stimola e sprona a riempire pagine bianche: non è un caso che sia uno dei temi che più hanno ispirato la grande letteratura. Potente suggeritore di parole e visioni, mette voglia di cristallizzare emozioni, scorci di mondo e ricordi, ovunque. Il modo di raccontare il viaggio è cambiato, certo: un tempo lo si faceva su carta, dai diari alle cartoline, oggi con foto salvate sullo smartphone, selfie improvvisati, messaggi inviati su WhatsApp, storie su Instagram. I taccuini degli esploratori hanno mutato forma, ma le emozioni sono sempre le stesse. Proprio il viaggio, con le sue suggestioni, è stato il protagonista dell’incontro organizzato da Ferrovie dello Stato Italiane e il magazine La Freccia al Salone Internazionale del Libro di Torino.

FS al Salone del Libro, l’incontro sulla letteratura di viaggio

Al panel “Racconti di viaggio, luoghi e itinerari da raccontare”, dedicato a giramondo, racconti dei viaggiatori e lettori appassionati, hanno partecipato Giuliano Compagno, giornalista e scrittore che ha ripercorso la stagione dell’Interrail; Antonio Franchini, responsabile della narrativa di Giunti e Bompiani che ha spiegato come leggere e scrivere in treno, mezzo letterario per eccellenza; Padre Enzo Fortunato, frate conventuale protagonista anche sui social e appena rientrato da una missione umanitaria in Ucraina. Ma anche il direttore di Lonely Planet Italia, Angelo Pritto, e la conduttrice radiofonica e reporter Valentina Lo Surdo, che nelle vesti di moderatrice ha affrontato il tema della narrazione del cammino. Presente inoltre Marco Mancini, direttore de La Freccia, che nell’occasione ha lanciato un invito alla scrittura dedicato ai lettori della rivista, ai clienti di Trenitalia e ai viaggiatori in generale, destinato a trasformarsi in un concorso letterario.

FS, in concorso dedicato alla letteratura di viaggio

Promuovere la scrittura e la lettura da viaggio, durante gli spostamenti in treno ma non solo, è tra gli obiettivi de La Freccia, mensile del Gruppo FS che accompagna i viaggiatori a bordo delle Frecce su e giù per l’Italia e, di recente, anche fino a Parigi. Da qui la decisione di farsi promotori di un confronto e anche di un concorso sulla letteratura di viaggio, iniziativa lanciata in occasione del Salone del Libro di Torino.