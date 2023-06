Ferrari, storica vittoria alla 24 Ore di Le Mans

La Ferrari 499P ha vinto la 24 Ore di Le Mans del centenario. Per la casa di Maranello si tratta di un risultato storico: al rientro nella top class, dopo mezzo secolo di assenza, la squadra Ferrari – AF Corse mette la firma sulla gara endurance più famosa al mondo, quarto round del FIA World Endurance Championship 2023.

Chequered flag is out 🏁

FERRARI WRITES HISTORY AND WINS THE 2023 24 HOURS OF LE MANS 🏆#WEC #LeMans24 #LeMansCentenary | @FerrariHypercar pic.twitter.com/ejvarFqNRh

— FIA World Endurance Championship (@FIAWEC) June 11, 2023