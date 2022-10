Ferrari sotto attacco hacker: online 7 GB di dati riservati

Cos’è un ransomware? Si tratta di una minaccia informatica che infetta un sistema e poi richiede il pagamento di un riscatto (ransom) per poter tornare a utilizzarlo. Tutti i file all’interno del sistema, un computer o un’intera rete di una o più aziende, vengono crittografati così da diventare illeggibili per il legittimo proprietario. A quel punto il codice di sblocco viene dato solo in cambio di un riscatto. Il ransomware viene definito anche «attacco silenzioso», perché chi è stato colpito non se ne accorge finché non arriva la richiesta di riscatto.

Il ransomware cripta i dati a partire da quelli meno utilizzati così l’utente può continuare a usare il computer. Poi, quando ne mancano pochi, riavvia la macchina, finisce di crittografare, e quando questa si riaccende, non compare più il sistema operativo. La schermata che compare alla fine del processo invece contiene la richiesta di riscatto e le istruzioni dettagliate per il pagamento. Gli hacker sono consapevoli che le aziende spesso hanno dei sistemi di backup che consentono loro di recuperare i dati bloccati. Per questo essi minacciano di diffondere in rete i contenuti che spesso includono informazioni sensibili.