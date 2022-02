Ferrari F1, oggi la presentazione: news, foto, livrea e concept

È il giorno della nuova Ferrari, quella che prenderà il via al mondiale del 2022. L’obiettivo della F1-75 è tornare almeno a vincere un gran premio, traguardo che manca addirittura dal settembre 2019 oltre che, ovviamente, provare ad avvicinare Red Bull e Mercedes, negli ultimi anni in grado di monopolizzare ogni discorso riguardante il titolo iridato. Il velo è stato tolto alle 14 anche se qualcuno sul web si era già scatenato postando uno scatto che ha alimentato le fantasie dei tifosi. Dopo l’annuncio, è subito arrivato il Tweet della Scuderia, che ha mostrato sui social la nuova vettura.

Ferrari F1 2022: le news sulla presentazione

Il bolide si chiamerà F1-75 con l’obiettivo di omaggiare i 75 anni dalla nascita della Scuderia di Maranello. L’evento è stato trasmesso on line, oltre che sul canale 207 di Sky riservato ai motori e su da Sky Sport24 a Skysport.it. Poi si comincerà a fare sul serio. Il primo confronto con gli altri team è infatti in programma a Barcellona tra il 23 e il 25 febbraio prossimi. Poi via via i test, fino ad arrivare al 20 marzo quando con la gara in Bahrain prenderà ufficialmente il via la stagione mondiale. A Charles Leclerc e Carlos Sainz il compito di portare in alto il nome del Cavallino e i presupposti sembrano esserci. «Mamma Mia», hanno esclamato in coro i due piloti una volta vista per la prima volta la vettura. Poi, durante la presentazione, hanno proseguito nel descriverla: «fantastica, innovativa, aggressiva, radicale. È stupenda e siamo sicuri che sarà anche molto veloce». Ad aprire l’evento è stato il team principal Mattia Binotto: «È una macchina coraggiosa, che si adatta alle nuove regole. I risultati non brillanti degli ultimi anni e stagioni difficili ci hanno resi più uniti. Lotteremo a ogni gran premio».

Livrea e concept della nuova Ferrari F1

Accanto al tradizionale rosso, sulla carrozzeria dovrebbe emergere una parte nera, mentre. Secondo le anticipazioni, avrà uno stile aggressivo e innovativo, nel rispetto delle norme previste dal regolamento 2022: ali più semplici, gomme più grandi, maggior peso ed effetto suolo. Attesa anche per conoscere le caratteristiche del motore, che in ottemperanza a un generale atteggiamento volto al green perderà la potenza sulle power unit e dovrà trovare il modo di recuperarla altrove. Binotto ha affermato di essere «orgoglioso di questo progetto, speriamo di scrivere pagine che onorino la tradizione di questa scuderia, la più gloriosa e vincente di sempre».