Ferrari sotto attacco hacker: «Non pagheremo alcun riscatto»

Nella tarda serata di ieri, la Ferrari ha fatto sapere che i loro server hanno subito un attacco hacker. Subito dopo c’è anche stata una richiesta di riscatto per avere la restituzione dei dati di contatto dei propri clienti.

Ferrari sotto attacco hacker

«Nella convinzione che la migliore linea d’azione sia quella di informare la nostra clientela, abbiamo notificato ai nostri clienti la potenziale esposizione dei loro dati e la natura dell’evento», ha spiegato in una nota la casa automobilistica subito dopo l’hackeraggio.

Nel comunicato si legge ancora: «Ferrari tratta molto seriamente il tema della confidenzialità dei propri clienti e comprende l’importanza di quanto accaduto abbiamo collaborato con esperti per rafforzare ulteriormente i nostri sistemi, della cui solidità siamo fiduciosi».

Per quanto riguarda invece l’attività operativa dell’azienda, la società ha fatto sapere che nulla è cambiato, si continua a lavorare a pieno regime.

Purtroppo attacchi hacker o cyber attacchi di questo genere proliferano in maniera esponenziale poiché sono cresciuti sia il numero sia la tipologia di software malevoli (ransomware, virus, worm e trojan) e sia il numero dei dispositivi connessi a Internet: smartphone, notebook, laptop.

Ferrari non vuole pagare nessun riscatto

La casa di Maranello in un comunicato stampa diffuso ha fatto sapere che: «In linea con la propria policy aziendale, Ferrari non accoglierà nessuna richiesta di riscatto in quanto acconsentire a simili richieste finanzierebbe attività criminali e permetterebbe agli autori delle minacce di perpetuare i loro attacchi».

In seguito all’attacco hacker e per cercare di arginare il danno senza dover pagare un riscatto, la società ha comunicato che si affiderà alle autorità competenti: «Dopo aver ricevuto tale richiesta, abbiamo immediatamente avviato un’indagine in collaborazione con una società di cybersicurezza leader a livello mondiale. Inoltre, abbiamo informato le autorità competenti e siamo certi che faranno tutto quanto in loro potere nello svolgimento delle indagini».