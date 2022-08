Ferragosto da tutto esaurito: 10 milioni di turisti attesi

Dieci milioni di turisti tra italiani e stranieri portano a un Ferragosto da tutto esaurito. A dirlo è un’indagine della CNA Turismo e Commercio, che ha messo in evidenza i dati sulle prenotazioni tra il 12 e il 21 agosto 2022. Il numero sale a 15 milioni di turisti se si pensa anche a chi ha a sua disposizione una seconda casa. Gli italiani preferiscono il mare e hanno un pernottamento medio di 3 notti. Gli stranieri preferiscono i borghi e le città d’arte. Qualcuno riscopre anche le proprie origini, usando le vacanze per visitare i luoghi da dove sono partiti i loro nonni. Infatti, anche questo turismo ancestrale segna dati al rialzo. Gli stranieri in arrivo provengono soprattutto dall’Europa, in particolare da Germania, Francia e Regno Unito. Presenza massiccia anche di statunitensi, in visita dopo due anni di pandemia già da questo maggio. Il giro di affari stimato è di 3,5 miliardi di euro.

Ferragosto tutto esaurito, i dati

I dati parlano chiaro. Gli italiani in viaggio sono 5,5 milioni. Di questi, ha scelto il mare il 44% dei turisti. Un altro 21% ha preferito i centri rurali. Il 15% è andato in montagna. I dati arrivano dalla Cia Agricoltori Italiani, che evidenzia anche un aumento esponenziale del turismo legato al mondo degli agriturismi. In generale, i due terzi dei turisti ha preferito l’albergo, mentre un terzo ha scelto B&B e strutture extralberghiere. Gli agriturismi si fanno apprezzare per diverse ragioni: le esperienze, i borghi serviti, la possibilità di conoscere le attività e il fatto di poter gustare e portare a casa prodotti tipici di quel territorio.

In tutto, sranno circa 33 milioni i turisti stranieri venuti in Italia per questa estate, il triplo rispetto al 2021. La vacanza sostenibile e con il rispetto delle normative anti-Covid premia, ma anche la possibilità di acquistare prodotti a chilometro zero.

Gli stranieri in massa: 4,5 milioni solo per agosto

Così per Ferragosto è tutto esaurito, anche per il pranzo, soprattutto nelle zone ad alta vocazione turistica. Il rincaro dei biglietti aerei non ha fermato i turisti stranieri, pronti a riscoprire l’Italia dopo due anni di pandemia.