Ferragni-Fedez, lui avrebbe cercato ospitalità dagli amici senza successo

Continua il gelo nella coppia Ferragni-Fedez, questa volta emerge un nuovo dettaglio: il rapper avrebbe deciso di allontanarsi da casa cercando una nuova dimora ma finora non ci è riuscito, perché nessuno dei suoi amici vuole essere coinvolto nella faccenda.

Cosa sta succedendo alla coppia Ferragni-Fedez

La crisi tra Chiara Ferragni e Fedez è stata confermata per davvero: «È molto peggio di quel che si pensi», dice una fonte vicina alla coppia. Oltre al gelo social e al rumor secondo cui ci sarebbe stato uno «sfratto» dal letto matrimoniale, viene scoperto un nuovo dettaglio che rivela il vero stato delle cose: come riportato da Vanity Fair, lui avrebbe cercato ospitalità da amici, nel tentativo di far sbollire la rabbia di lei. Ma il piano sarebbe fallito sin da subito. In pratica, nessuno nella cerchia di amicizie di Fedez, vorrebbe essere coinvolto nella faccenda mediatico-sentimentale della coppia più potente di Instagram.

Per questa ragione, il rapper starebbe dormendo sul divano, nell’attico di Citylife, a Milano, in attesa di un chiarimento con Chiara. Insomma, dopo gli episodi di Sanremo, Chiara Ferragni ha espulso Fedez dai suoi social e infatti su Instagram racconta come la sua routine vada avanti senza menzionare il marito, neanche in questi giorni mentre è impegnata con la Fashion Week di Milano.

Le ragioni dietro alla crisi

Il fattore principale della crisi della coppia Ferragni-Fedez sarebbe stato il protagonismo del cantante a Sanremo, che ha oscurato la figura di Chiara, al suo debutto sull’Ariston.

In effetti, Fedez a Sanremo è stato protagonista di molteplici episodi controversi, partendo dalla foto del viceministro Bignami strappata in diretta, proseguendo con l’appello insieme a J-Ax diretto a Giorgia Meloni sulla legalizzazione delle droghe leggere «Legalizzala, Giorgia!», la polemica a distanza con Anna Oxa «è molto maleducata» e per concludere il twerking e il bacio appassionato con Rosa Chemical durante la finale del festival.