Ferragni-Fedez, la foto mano nella mano

La di crisi tra Chiara Ferragni e Fedez, vera o inventata, reale ma magari ingigantita – chissà – sembra ormai alle spalle. L’imprenditrice e influencer ha infatti pubblicato su Instagram una foto che ritrae la sua mano stretta a quella del marito. Un’immagine senza commento, che però dice più di tante parole e che arriva in un momento delicato per il rapper.

Storia di Chiara Ferragni pubblicata ora pic.twitter.com/POVnTqTj6F — trashtvstellare (@tvstellare) February 24, 2023

Poco prima della pubblicazione della foto mano nella mano, Chiara Ferragni e Fedez sono stati paparazzati mentre cenavano a Casa Cipriani, in una pausa dalla Milano Fashion Week. Primi segnali di una pace ritrovata tra i due, suggellata poi dall’immagine pubblicata in seguito.

Fedez, la risposta a Selvaggia Lucarelli

Lo scatto mano nella mano, rimbalzato su Twitter, è arrivato in una giornata in cui Fedez ha dovuto rispondere a Selvaggia Lucarelli, che in un articolo sul Fatto Quotidiano si era soffermata sulla vendita di uova di Pasqua a cui il rapper sta facendo da testimonial, accusandolo di aver messo su un’operazione commerciale mascherata da iniziativa di beneficenza. «I Ferragnez sono come le uova di Pasqua: bella confezione, ma dentro, spesso, c’è una brutta sorpresa», aveva scritto la giornalista. Fedez ha risposto ne merito con diverse stories.

LEGGI ANCHE: Mario Giordano a Fedez: «Parliamo dei problemi degli italiani, non di lei»

Fedez, le scuse per la balbuzie

Sempre Fedez, apparso in difficoltà qualche giorno fa per il lancio del suo nuovo podcast WOLF – Storie che contano, dedicato al mondo della finanza, si è scusato per l’inattesa balbuzie che ha fatto preoccupare i suoi follower: «Scusate, ma è un problema che ho da un po’ di tempo. Ci metto un po’ di tempo per formulare una frase».

LEGGI ANCHE: Sanremo, il bacio tra Rosa Chemical e Fedez non finirà in tribunale