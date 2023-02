La crisi dei Ferragnez e le mie relazioni tossiche: il racconto della settimana

Stamattina siamo tutti pigiati nella sala Alessi del Teatro Parenti perché a Milano si presenta la nuova edizione del Salone del Mobile. Addetti ai lavori, architetti, designer, emissari delle principali agenzie di comunicazione, blogger e giornalisti, sono tutti schierati ad attendere l’ingresso sul palco del sindaco Beppe Sala che avviene dopo una breve introduzione della padrona di casa Andrée Ruth Shammah. «Sono molto felice che si torni alle date canoniche, da città olimpica», commenta il sindaco, «queste sono le Olimpiadi del design».

Poi salgono sul palco anche il dj Linus e la nuova presidente del Salone Maria Porro e parte la presentazione anche se dalle poltrone della platea tutti parlano d’altro, tipo della fine che faranno le centinaia di Yeezy prodotte da Adidas dopo la rottura del marchio con Kanye West, della denuncia per danneggiamento partita dagli uffici della Procura di Imperia per Blanco, della assoluzione di Berlusconi nel processo Ruby Ter, dell’ennesima sconfitta della sinistra alle elezioni e soprattutto tutti refreshano continuamente dai loro iPhone le pagine Instagram dei FerragneZ per controllare se ci sono aggiornamenti sulla crisi della nostra Royal family, nata in seguito al bacio di Fedez con il cantante Rosa Chemical sul palco dell’Ariston, che da una settimana tiene banco su tutti i social network e sui principali siti di informazione generalista. «Sono dall’avvocato», mormorano alcuni, «è tutta una trovata pubblicitaria per lanciare la seconda stagione della loro serie su Prime Video», rispondono altri, «quei due sono un’associazione a…», intervengo io, sprofondato in una poltroncina foderata di tessuto rosso con su gli occhiali da sole e la mia tenuta da runner, anche se non ho mi fatto una corsa in vita mia. Poi distolgo lo sguardo, mi perdo anch’io nello schermo del mio telefono, apro Facebook, entro nella sezione ricordi e scrollo una serie di fotografie intitolate “15 febbraio negli anni” che comprendono: un mio articolo sul Foglio su un pessimo romanzo che mi era toccato recensire, un video di una diretta radiofonica che avevamo trasmesso dall’Ostello Bello di via Medici, una foto mia e di Alb in bianco e nero durante un’altra diretta da un locale sui navigli, una foto mia e di Alb, questa volta a colori, che qualcuno ci ha scattato ancora durante un’altra diretta in un bar dietro via Tortona e, infine, un post con sopra scritto: «Avrei tanta voglia di prenderti a calci». Ovviamente è quello il contenuto che maggiormente cattura la mia attenzione, così ci clicco sopra e scopro che a scrivermelo nel febbraio del 2010 è stata la baby model, ma per quanto mi sforzi non riesco per niente a contestualizzarlo.

Con la baby, smorfia d17enne proclamata negli ambienti discotecari/minorili milanesi “Miss baby model”, siamo usciti per un po’ nel periodo in cui ero “It Boy” del momento, 27enne star della consolle e, a tempo perso, studente universitario iscritto alla facoltà di lettere e filosofia della Statale. La nostra storia all’epoca fece parecchio scalpore nell’ambiente perché avevamo 10 anni secchi di differenza e soprattutto perché lei era ancora minorenne. Qualcuno si propose di girarci addirittura un documentario, che successivamente sarebbe dovuto essere diffuso su youtube, ma i miei avvocati me lo avevano sconsigliato e così non se ne fece più niente. Con la baby, che guidava una moto Honda CBR 125 R, ci rinchiudevamo spesso nella mia mansarda di via Tiepolo a fumare marijuana frizzante e ascoltare vecchi nastri dei Velvet Underground del periodo Nico. Fantasticavamo di pubblicare i miei taccuini intrisi di disagio giovanile su Vanity Fair, di scappare insieme in Messico o quanto meno nel Salento e ordinavamo sushi o cibo cinese in ristoranti che si chiamavano Poporoya, Mandarin 2, Lon Fon o Wu Taiyo. Mettevo i dischi al Luminal, parlavo al microfono allo Shocking, ballavo a torso nudo in consolle al Plastic, ero la voce di punta del venerdì dell’Old Fashion. Andavo in giro per la città da un locale all’altro, da una discoteca all’altra, in bici, con indosso delle cuffie enormi che accoppiavo a un iPod microscopico a graffetta e ascoltavo a tutto volume il nuovo album dei Radiohead in continuazione. Prendevo in sequenza: 27/30 all’esame di Filosofia Morale, 28/30 in Critica del Cinema, 30&lode all’esame di Letteratura tedesca. Ero lanciato nell’iperspazio. Spappolato come il fegato di Vasco prendevo appunti nudo sulle piastrelle del bagno con un pennarello rosso strafatto di ganja lisergica e, a testa bassa, proseguivo la mia corsa cieca e vertiginosa verso chissà quale precipizio. Ogni tanto la baby si fermava a dormire da me di nascosto dai genitori, mi sorprendevo a osservarla avvolta, come una micia nella cesta, tra le mie lenzuola bianche inamidate e profumate di fresco e provavo una dolcezza mai sentita prima anche se, in cuor mio, sentivo che non poteva durare, come con le altre, perché in fondo mio malgrado ero condannato a rimanere da solo.

E mentre al bar del Parenti suona da uno stereo in lontananza il nuovo singolo dei Depeche Mode, seguito dal nuovo pezzo di Madame, e una ragazza sta controllando l’account Tik Tok della Ferragni mi sorprendo a osservare me 43enne allo specchio con una tazzina da caffè in mano e l’espressione di chi si è appena svegliato da un brutto sogno

Poi una sera mentre a casa mia suonava a un volume assordante slip inside this house dei Primal Scream riapparve Allegra con un paio di Manolo Blanhik ai piedi e tutto cominciò nuovamente a confondersi.

«Cosa ci fai qui?», le chiesi.

«Non sclerare», mi rispose. Poi rovistò dentro ad una borsa di Valextra e accese una Marlboro Medium.

«Te ne devi andare», le dissi. «La porta, nel caso te ne fossi dimenticata, è da quella parte».

«Avevo voglia di vederti», disse, come se lo pensasse davvero. «Sono mesi che piango tutti i giorni».

«Che succede? Hai per caso rotto con qualcuno?».

«Sei un mostro!».

«Hai l’aria di essere in perfetta forma, bella», aggiunsi. «Come fai ad essere sempre così?».

«Non mangiare e bere molto aiuta tremendamente», borbottò di tutta risposta. Poi ricordo che sorrise, si avvicinò al letto della mia mansarda sopra il quale c’era appeso un poster di un film indipendente di Jim Jarmusch e mi disse: «Posso chiederti una cosa?»

«Quale?».

«Non ti spaventerai?».

«Dipende».

«Con chi stai adesso?»

«Con nessuno», le risposi, mentendo.

Il resto furono una serie di immagini di noi che cominciamo a baciarci, a succhiarci famelici, prima vestiti e poi nudi, con lei con indosso solo i tacchi di Manolo Blanhik di schiena e io che osservo il mio cazzo che le scivola dentro senza sforzo. E poi ancora un piano sequenza di me che la guardo mentre raccoglie i vestiti per terra e giura proprio di non potersi fermare a dormire da me, ma che se fosse dipeso da lei, figurarsi, mentre io rollo l’ennesimo joint assassino per sgomberare la testa da qualsiasi cosa possa venirmi in mente.

Il mio estratto conto al Crédit Suisse era sempre in profondo rosso, c’era sempre qualche serata alla quale dovevo partecipare e la baby andava ancora al liceo. Di colpo non ci sentimmo più, io ero di nuovo ossessionato da Allegra e inconsapevolmente firmavo l’ennesimo contratto con l’infelicità

Da quel momento in poi con la baby tutto cominciò a diventare leggermente logorante, vagamente arduo. Le nostre litigate iniziarono a moltiplicarsi in ogni luogo e a qualsiasi orario. Avevamo litigato più volte di fronte al Lolappaloosa, tre volte nel privè dell’Hollywood, fuori dal Bar Basso, e poi un’altra volta ai tavolini del Cafè Radetzky alla festa di compleanno di qualcuno che conoscevamo. Se restavamo bloccati nella mia mansarda di via Tiepolo, dopo le urla dove le davo della bambina viziata, non c’era nessun posto dove andare, eccetto il bagno sulle scale dove ogni tanto si rinchiudeva a piangere. Io restavo in fissa seduto a gambe incociate sul letto, con la luce del Mac che inondava la stanza buia, e spesso ronzava dalle casse Harman Kardon che mi aveva regalato DFA un vecchio pezzo di qualche compilation curata dai dj Kruder & Dorfmaister. Il mio estratto conto al Crédit Suisse era sempre in profondo rosso, c’era sempre qualche serata alla quale dovevo partecipare e la baby andava ancora al liceo. Di colpo non ci sentimmo più, io ero di nuovo ossessionato da Allegra e inconsapevolmente firmavo l’ennesimo contratto con l’infelicità. Però stavo conoscendo un sacco di gente figa e stavo diventando famoso e in quel periodo non mi rendevo conto dei guai nei quali mi stavo cacciando nuovamente e per quanto tempo in futuro i brandelli di quella relazione tossica di cui mi ero miracolosamente liberato sarebbero tornati a perseguitarmi negli incubi. E mentre al bar del Parenti suona da uno stereo in lontananza il nuovo singolo dei Depeche Mode, seguito dal nuovo pezzo di Madame, e una ragazza con indosso un vestito corto di Prada sta controllando l’account Tik Tok della Ferragni dal suo telefono mi sorprendo a osservare un’immagine di me 43enne allo specchio con una tazzina da caffè in mano e l’espressione stupefatta di chi si è appena svegliato da un brutto sogno. L’ennesimo. «Il passato non muore mai. Non è nemmeno passato», diceva William Faulkner.

*Personaggi e storie sono frutto di invenzione