Ferragnez, cosa sappiamo della (presunta) crisi tra Chiara Ferragni e Fedez

L’affaire Ferragnez si ingrossa. Sono passati quattro giorni dalla finale di Sanremo e sui social della Royal Family di City Life regna il silenzio. Le polemiche scatenate da Fedez le hanno rubato la scena. Dalla foto strappata del meloniano Giagaleazzo Bignami vestito da nazista alle accuse di maleducazione ad Anna Oxa fino al «Giorgia Legalizzala» urlato con JAx durante il duetto con gli Articolo 31 e il limone a Rosa Chemical (dopo la strusciata in prima fila) – siparietto probabilmente organizzato durante una puntata del podcast Muschio Selvaggio.

Il confronto sul palco dell’Ariston dopo il limone a Rosa Chemical

Eravamo rimasti con l’immagine di Fedez chiamato sul palco durante una pausa pubblicitaria e l’occhiataccia tiratagli dalla moglie e un labiale: «Cos’hai combinato?» poi la scomparsa dei due nel backstage. Federico Taddia, uno degli autori del Festival, ha raccontato sui social (senza in realtà svelare nulla) che Fedez gli ha fatto «una una tenerezza infinita». Per poi aggiungere: «Non ho il video, inutile che me lo chiediate: l’ho cancellato subito. Ho solo fatto qualche foto per immortalare il momento. Non vi dirò cosa si sono detti, né sul palco e né sul backstage: sono solo affari loro».

Una guardia del corpo avrebbe impedito a Fedez di entrare nel camerino di lei

Ok, ma i fatti? Ad aggiungere pepe alla soap opera ci ha pensato Guia Soncini che ha svelato su Linkiesta un retroscena: sembra infatti che Fedez abbia raggiunto Chiara Ferragni in camerino ma sarebbe stato fermato alla porta da una guardia del corpo. Il resto è affidato, o in questo caso non affidato, come sempre ai social. Lei ha ringraziato tutti, tranne il marito, postando foto con le sorelle e la madre. Rientrata a Milano, ancora foto dei figli e il gruppo di lavoro per ribadire, una volta di più, il successo social della sua apparizione a Sanremo. E ricordando ai suoi milioni di follower che è stata lei la regina della kermesse, nonostante lui. E Fedez? Qualche post con alcuni cantanti amici, un vecchio messaggio ripostato nelle stories – «Sono fiero di te, ti amo» – e poi il nulla. Insomma nessun mortale sa se la coppia sia in rotta o se sia tutto rientrato. Per due che hanno portato la loro vita sui social, il silenzio però è la miglior pubblicità. E infatti il dubbio che tutto questo alla fine non sia altro che una trovata pubblicitaria per la nuova stagione dei Ferragnez su Amazon Prime Video viene. Volete sapere che è successo veramente? Abbonatevi e guardateci.

#ChiaraxdonaFede e la proposta di una manifestazione di solidarietà (si spera per scherzo)

Intanto però i fan non si danno pace. E c’è persino chi, ci si augura per scherzo (visti anche gli sfottò che sono seguiti all’idea) ha lanciato una manifestazione in solidarietà alla coppia: «Vista la crisi della famiglia Ferragnez, in sostegno di Fedez e Chiara faremo una manifestazione per dargli la nostra vicinanza. Ci troviamo a Milano sabato 18 febbraio ore 16 a piazza Duomo. Ci sarà lo striscione con scritto “ChiaraxdonaFede”».