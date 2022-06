La guerra per la presidenza della Ferpi

Comunicatori in guerra per le poltrone di quella che è la loro associazione di categoria, un tempo in gran spolvero, oggi più che mai in crisi di rappresentanza e iscritti. La Ferpi (Federazione relazioni pubbliche italiane) sabato 2 luglio dovrà eleggere il suo nuovo presidente, al posto di Rossella Sobrero, titolare dell’agenzia Koinética, in scadenza dopo un mandato vissuto sottotraccia. Ma tira una brutta aria, e l’appuntamento rischia di trasformarsi in una resa dei conti interna.

In due alla sfida finale: Renato Vichi e Filippo Nani

Due i possibili successori: Renato Vichi, ex giornalista dell’Ansa poi alle relazioni esterne di Unicredit e ora in Banca Intesa. Filippo Nani, vicentino con propaggini milanesi, presidente di MyprLab, cha ha sin qui fatto parte della squadra della Sobrero. Finale col giallo, perché tutto rischia di essere bloccato a colpi di carte bollate e ricorsi. È infatti successo che Nani non ha comunicato la composizione della sua squadra nei termini stabiliti dalla commissione elettorale e di garanzia dell’associazione dei relatori pubblici. Che ne ha scartato la candidatura, decisione su cui però ha ricevuto un formale ricorso su cui lunedì 27 giugno dovrebbe pronunciarsi.

Il giallo della squadra di Nani comunicata fuori tempo massimo

Un errore che rischia di costare caro all’unico rappresentante dei “piccoli” che ha deciso di concorrere alla presidenza di Ferpi, in cui è entrato nel 2004 e ora, dopo aver costruito un reticolo di rapporti, vuole guidare. Dalla sua, oltre che tutto il Nord Est, ha anche buona parte delle agenzie romane che, non avendo candidati di spicco da proporre, puntano a prendersi la vicepresidenza. Vichi invece conta sull’appoggio dei big del settore, e di alcuni ambienti della politica. Attualmente è direttore Affari istituzionali esterni divisione banche estere dell’Area di governo guidata da Stefano Lucchini.

Il declino e la diaspora di iscritti verso il Cch

Lucchini nel 2021 ha fondato l’International Corporate Communication Hub, il primo osservatorio di comunicazione istituzionale e che raccoglie già i maggiori top manager della comunicazione aziendale. L’iniziativa, dato l’indiscusso appeal del suo promotore, ha comportato una diaspora dalle fila della Ferpi verso la nuova organizzazione. Basta dare un’occhiata ai nomi che compongono il comitato scientifico (da Maurizio Abet di Pirelli a Lorenza Pigozzi di Mediobanca, da Erika Mandraffino di Eni a Simona Panseri di Google, e altri ancora), per capirne le motivazioni. Ma non è solo un problema di nomi e rappresentanza. Negli ultimi anni Ferpi è entrata in un cono d’ombra da cui non sarà facile riemergere. Molti dei commenti raccolti tra gli iscritti parlano di una vera e propria disaffezione. E, come se non bastasse, segnalano una preoccupante e diffusa morosità nei pagamenti delle quote annuali. Fughe importanti come quella del talentuoso lobbista Fabio Bistoncini, il direttore di Formiche Roberto Arditti e Sergio Bruno, già portavoce di Paolo Gentiloni, che sembra però essere rientrato in Ferpi per agevolare un tentativo di riscossa.

I contrasti tra i soci nella gestione Vercellone

Ma sembrano lontani e difficilmente ripetibili i tempi della gestione di Gianluca Comin, ora comunicatore in proprio dopo essere stato in Montedison, Telecom ed Enel, che aveva portato la Ferpi ad avere quasi oltre 1000 soci. A lui sono seguiti Patrizia Rutigliano, oggi in Snam, e Pierdonato Vercellone, ex Sisal e ora alla comunicazione del Milan, protagonista di una presidenza sofferta e caratterizzata da grandi contrasti tra i soci, e da altrettante fughe e disaffezioni. In vista dell’assemblea sono in molti a chiedersi quale destino toccherà alla Ferpi, sperando che la nuova gestione riesca a invertire l’ineluttabile tendenza al declino, promuovendo un nuovo modello associativo più aperto e autorevole. Riuscirà Ferpi a far rinascere la storica comunità fondata tra gli altri da Attilio Consonni? Sabato 2 luglio, ricorsi e tribunali permettendo, l’inizio del nuovo corso.