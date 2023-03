Femminicidio a Terni, marito accoltella la moglie: lei aveva chiesto aiuto al figlio

Ennesimo episodio di femminicidio in Italia questa volta è accaduto nella città di Terni. Una donna è stata uccisa a coltellate dal compagno, ma prima di morire è riuscita ad avvertire il figlio che ha dato l’allarme alla polizia.

La dinamica del femminicidio a Terni

Una donna è stata uccisa a coltellate a Terni, in un tragico episodio. Sembra che l’omicidio sia avvenuto dopo un’accesa lite. A togliere la vita alla donna di Terni è stato il compagno, ora fermato dalla polizia. Gli agenti ora cercheranno di interrogarlo e capire il movente che l’ha spinto a compiere il gesto. Secondo alcune ricostruzioni fornite dalla stampa locale e da ‘Rainews’, la tragedia ha avuto origine a Terni, in un’abitazione di via del Crociere, nella zona di Borgo Rivo. Le informazioni sulla dinamica non sono ancora del tutto chiare, ma ci sono pochi dubbi sull’arma che è stata utilizzata per il delitto. Infatti, il giornale ‘La Nazione’, riporta che l’uomo potrebbe aver ucciso la donna con un corpo contundente. Poco prima di morire la donna sarebbe riuscita a chiamare il figlio che in quel momento si trovava a Bolsena per lavoro. Il 25enne ha subito dato l’allarme alle forze dell’ordine che hanno mandato una pattuglia a casa della madre.

Fermato il compagno, le indagini delle autorità

Prima di morire, la donna sarebbe riuscita ad avvertire il figlio che si trovava a Bolsena il quale, immediatamente, ha allertato le forze dell’ordine. Gli agenti della polizia hanno fermato il compagno della donna per portarlo in questura. Gli inquirenti, che in questo momento si trovano sul posto insieme alla squadra mobile e agli uomini della scientifica e della squadra volante, stanno effettuando le analisi per capire la dinamica. La Procura di Terni sta coordinando i lavori per avere un quadro completo sull’omicidio. Sicuramente ci saranno aggiornamenti sulla vicenda.