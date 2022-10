Femminicidio Giardinello, l’amica della vittima: «Colpita al grembo per uccidere il figlio»

«Negli ultimi tempi era preoccupata. Lui insisteva per farla abortire. Diceva che gli avrebbe fatto perdere la reputazione. Quando la corte di secondo grado ha cancellato l’ergastolo, trasformandolo in una condanna a 19 anni, ho provato dentro un dolore grande, come quando seppi della sua morte. Finché non ci sarà giustizia, Ana Maria non potrà riposare in pace».

«Mi sembra tutto così assurdo e incomprensibile» ha aggiunto Federica Cucchiara. «C’è un video che ha ripreso gli ultimi momenti di vita di Ana Maria. Quell’uomo non ha avuto alcuna pietà: il primo colpo l’ha sferrato proprio al grembo, per colpire quella piccola creatura che era diventata la sua ossessione. Voleva a tutti i costi liberarsene, mentre lei voleva tenerlo il bambino. Altro che delitto d’impeto, come dice adesso questa sentenza. Aveva un piano ben preciso».

«Ana Maria era come una sorella per me, ci conoscevamo da quando avevo 13 anni, oggi ne ho 32. Il giorno prima della sua morte avevo saputo di essere incinta, quando mi dissero dell’omicidio rischiai di perdere il bambino per il dolore».