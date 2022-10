Femminicidio a Scalea, alunni in piazza per ricordare la prof: «Persona meravigliosa»

Dopo il femminicidio a Scalea, la città calabrese è ancora sotto shock. La prof Ilaria Sollazzo ha perso la vita perché uccisa dal suo partner e ora i suoi ex alunni si sono riuniti in piazza per ricordarla ed esprimere il loro dolore. Ecco quali sono stati i pensieri dedicati alla professoressa.

La manifestazione in piazza per le vittime del femminicidio a Scalea

La città di Scalea sotto shock dopo quattro giorni dall’omicidio avvenuto domenica scorsa, si tratta di un episodio di femminicidio la vittima è Ilaria Sollazzo uccisa dal killer ex fidanzato Antonio Russo che non potrà mai spiegare il movente di questo atto tragico perché dopo aver assassinato la donna si è suicidato. Per ricordare la donna gli amici, parenti e colleghi si sono riuniti per pregare insieme e onorarla.

La manifestazione è stata organizzata dagli alunni del liceo Pietro Metastasio di Scalea, dove Ilaria lavorava con passione. Tra le tante persone che hanno partecipato all’evento, c’era anche la mamma, rimasta in silenzio e sconvolta per ciò che è successo a sua figlia. Inoltre, secondo le ricostruzioni degli agenti la madre di Ilaria sarebbe stata la prima a trovare i cadaveri dei ragazzi, perché la tragedia è avvenuta a poche decine di metri dalla sua casa.

Le parole degli alunni e degli amici

Gli alunni della vittima del femminicidio di Scalea Ilaria Sollazzo si sono espressi con parole emozionanti. Infatti hanno detto: «Ilaria era una ragazza super disponibile, felice. Era dolce, umile e sicura». Un’altra alunna ha detto: «Aveva instaurato un rapporto bellissimo con noi, ci siamo subito affezionati a lei».

Anche gli amici della donna, specialmente quelli della comunità cristiana che l’hanno voluta ricordare e infatti il parroco Don Fiorino Imperio ha dichiarato: «Il suo sorriso era contagioso, guariva. Era gioiosa, solare e soddisfatta della sua vita era alla continua ricerca del dono di sé e degli altri. Stava bene con i ragazzi sentendosi una di loro, questo solo per comprendere il dono che abbiamo avuto e di cui abbiamo goduto per tanti anni».