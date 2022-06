Femminicidio a Modena: chi erano le donne, madre e figlia, uccise

Femminicidio a Modena. Salvatore Montefusco, 69 anni, ha ucciso a fucilate la moglie Gabriela Trandafir e la figliastra Renata Alexandra. Ecco cosa è accaduto.

Femminicidio a Modena: chi sono le donne uccise

Si chiamavano Gabriela e Renata Alexandra. Erano rispettivamente la moglie, 47 anni, e la figliastra, 22, di Salvatore Montefusco. Questi, imprenditore edile di origine campana, le ha uccise a fucilate il 13 giugno a Modena, nella casa in cui vivevano. Nella famiglia c’è anche un ragazzo minorenne, figlio di Salvatore e Gabriela, che non si sa se abbia assistito ai fatti.

Renata era nata da una precedente relazione della madre, di origine romena. Il suo rapporto con il patrigno non era facile, litigavano spesso, tra le altre cose perché lui non le faceva usare la macchina. Studiava moda all’università ed era in cerca di un lavoro. Nel tempo libero giocava a calcio e proprio nel week-end era stata a un torneo con le amiche, in Romagna.

La denuncia per maltrattamenti archiviata: “lei aveva paura”

“Lei aveva paura, ci sarebbe stata la sentenza di separazione e proprio ieri sera la ragazza mi diceva che lui, il marito della madre, avrebbe potuto fare di tutto, perché è una persona cattiva“, ha testimoniato in lacrime l’amica e vicina di casa della vittima più giovane.

Gabriela Trandafir, infatti, aveva denunciato il marito per maltrattamenti, stalking, appropriazione indebita e furto. La Procura aveva chiesto l’archiviazione per maltrattamenti, la donna si era opposta e il 14 giugno sarebbe stata in programma l’udienza davanti al gip. Anche per lo stalking, contestato per un gps installato sull’auto, c’era stata richiesta di archiviazione. E sempre il 14, riferisce la Procura di Modena, era in calendario la prima udienza civile per la separazione tra i coniugi. Anche lui aveva denunciato entrambe le donne per maltrattamenti e lesioni.

La dinamica dell’omicidio e l’ammissione di Montefusco

Salvatore Montefusco ha ammesso di aver sparato ripetutamente alle due donne con un fucile, sulla porta che dà sul giardino della villetta in cui abitava la famiglia. L’arma è un fucile a canna mozza, matricola abrasa, che non risulterebbe regolarmente detenuta. Alle 12.15 il killer si è recato in un bar di Castelfranco e ha telefonato per dare lui stesso l’allarme. Nel frattempo, però, anche alcuni residenti di Cavazzona, frazione di Castelfranco Emilia (Modena) in via Cassole di Sotto, avevano udito le urla e i colpi di arma da fuoco e avevano chiesto aiuto.

Il 118 è intervenuto, con i vigili del fuoco per aprire la porta, ma non ha potuto fare altro che certificare il duplice assassinio. L’uomo è stato raggiunto dai carabinieri e portato in caserma nella sede della Tenenza di Castelfranco, dove nel pomeriggio è stato sottoposto a interrogatorio, alla presenza del suo difensore, l’avvocato Marco Rossi. In serata la confessione. Successivamente è stato portato in carcere con l’accusa di duplice omicidio pluriaggravato.