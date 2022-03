Femminicidi 2022: i casi più famosi in Italia dell’ultimo anno

, 70 anni, è morta il 14 gennaio 2022 all’ospedale

di

.‍ L’anziana in sedia a rotelle, a seguito di una discussione, è stata violentemente percossa dal genero, mentre si trovava da sola con lui nell’abitazione in zona Morbella. L’uomo di 44 anni, già noto alle forze dell’ordine per diversi precedenti,