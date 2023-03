Femmine contro maschi stasera su Nove: trama, cast e curiosità

Stasera 2 marzo, alle 21.30 su Nove, andrà in onda Femmine contro maschi per la regia di Fausto Brizzi. Dopo il primo episodio, Maschi contro femmine, la narrazione si sposta su altri personaggi di entrambi i sessi per mostrarne l’eterno conflitto. Fra questi una coppia sposata da anni ma sempre più ai ferri corti, due ex coniugi che ancora fingono un matrimonio felice per la tranquillità dei loro genitori e due amici musicisti che condividono l’infelicità coniugale con le rispettive consorti. Nel cast Ficarra e Picone, Nancy Brilli e Claudio Bisio. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app Mediaset Infinity.

Femmine contro maschi, trama e cast del film stasera 2 marzo 2023 su Nove

La trama del film si concentra su più storie parallele, unite dal comune fil rouge del continuo scontro tra uomini e donne. Durante la narrazione infatti trovano spazio coppie prossime alle nozze, ex coniugi e amici che lamentano di continuo la difficoltà nel rapportarsi con l’altro sesso. Fra questi ultimi spiccano Rocco (Salvatore Ficarra) e Michele (Valentino Picone), due musicisti che suonano in una cover band dei Beatles, di cui sono fan sfegatati. Sfortunatamente, le rispettive mogli non condividono la loro gioia per i brani dei Fab Four e cercano, con continui sotterfugi, di trovare loro un altro hobby. Per questo finiscono spesso per litigare, tanto da aver portato i due matrimoni ormai sull’orlo del collasso.

In parallelo si sviluppa anche la storia di Anna (Luciana Littizzetto), colta e raffinata androloga, e suo marito Piero (Emilio Solfrizzi), un benzinaio che pensa soltanto alle partite della Juventus. Nonostante quest’ultimo la tradisca da oltre 20 anni con altre donne, Anna gli è fedele soprattutto per il benessere del loro unico figlio. Quando il marito però perde la memoria per un incidente, lei coglie la palla al balzo per modellarne il carattere a suo piacimento. La terza e ultima storia di Femmine contro maschi coinvolge Paola (Nancy Brilli), impiegata in banca, e Marcello (Claudio Bisio), noto chirurgo plastico. I due hanno divorziato da anni, ma una volta al mese fingono che il rapporto proceda sereno per il benessere dei rispettivi genitori. Quando la madre del medico ha un malore improvviso, i due si riavvicinano sempre più, scoprendo che forse non tutto è ancora perduto.

Femmine contro maschi, qualche curiosità sul film stasera 2 marzo 2023 su Nove

Oltre al cast principale, il film di Fausto Brizzi presenta anche il ritorno di alcuni personaggi visti nel primo capitolo. Presenti infatti i cameo, fra gli altri, di Paola Cortellesi, Fabio De Luigi, Alessandro Preziosi, Nicolas Vaporidis e Lucia Ocone. Breve apparizione anche per la campionessa di volley Francesca Piccinini, che qui appare durante una partitella in spiaggia contro Ficarra e Picone. Pur non riuscendo a replicare i successi del primo film, Femmine contro maschi ha ottenuto il favore della critica come dimostrano le due candidature ai Nastri d’Argento per “Miglior film” e “Miglior canzone originale”. Soundtrack della pellicola è il brano Vuoto a perdere di Noemi, che vanta la scrittura di Vasco Rossi. Buono anche il riscontro al box office, dato che il film ha totalizzato oltre 11.5 milioni di euro.