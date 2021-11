Felix due gol e scommessa vinta: Mourinho gli regala scarpe da 800 euro

La doppietta di Felix Afena-Gyan ha fatto il giro d’Europa. Due gol pesanti, per il classe 2003 ghanese, che hanno permesso alla Roma di José Mourinho di vincere contro il Genoa e conquistare tre punti d’oro nella corsa dei giallorossi alla Champions League. E se la sua squadra ha guadagnato una vittoria e un bel bottino che fa morale e classifica, lui ha guadagnato un paio di scarpe. Lo stesso Mourinho ai microfoni nel post gara ha spiegato l’abbraccio tra i due al termine dell’incontro. «L’abbraccio? Gli avevo promesso delle scarpe che gli piacciono tanto e costano circa 800 euro. Lui è venuto lì per ricordarmelo. Domani mattina vado a comprarle». E oggi il regalo è arrivato. Le Sneakers Triple S di Balenciaga, casa di moda parigina, sono passate dalle mani del tecnico a quelle del suo pupillo. Gioia incontenibile per il ghanese, che lo ha abbracciato e si è esibito in un balletto.

Le scommesse di Mourinho: il jamon a Reguilon e le vacanze di Maicon

Non è la prima volta che José Mourinho riesce a spronare i suoi calciatori con scommesse simili. Due i precedenti indelebili. Il primo risale ai tempi del triplete vinto con l’Inter. Nell’ultima partita prima di Natale, contro il Siena, l’allenatore e Maicon si accordarono con una settimana di vacanza in più. Il brasiliano, però, avrebbe dovuto segnare due gol e portare l’Inter in vantaggio già nel primo tempo. Così fu e grazie anche a un’ammonizione tattica, il terzino portò a casa la scommessa e sette giorni di riposo. In Inghilterra, invece, Mourinho fu costretto a comprare un jamon iberico a Reguilon, suo difensore ai tempi del Tottenham. Non si sa ancora come fece lo spagnolo a vincerlo, ma è risaputo, invece, che allo Special One la scommessa costò circa 500 sterline.

