La felicità degli altri stasera su Rai3: trama, cast e curiosità

Prosegue il ciclo C’est la Comedie di Rai3 dedicato al cinema francese. Stasera 17 agosto alle 21,20 sarà il turno di La felicità degli altri, film del 2020 di Daniel Cohen. La trama segue le vicenda di due coppie, amiche fra loro, che si conoscono da tempo. Quando uno dei quattro protagonisti raggiunge il successo, il clima di armonia e serenità lascia il posto a gelosia e invidia. Nel cast Vincent Cassel, Bérénice Bojo, Florence Foresti e François Damiens. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay, assieme a tutte le altre commedie del ciclo.

La felicità degli altri, trama e cast del film stasera 17 agosto 2022 su Rai3

Il film di Daniel Cohen racconta la storia di due coppie, formate da quattro amici inseparabili. Si tratta, da un lato, di Léa (Bérénice Bojo) e Marc (Vincent Cassel) e dall’altro di Karine (Florence Foresti) e Francis (François Damiens). Forti di un legame lungo e radicato nel tempo, condividono tutto tanto che ogni componente del gruppo sembra svolgere un ruolo preciso per mantenere viva l’armonia e la passione dei primissimi giorni. L’idillio è però effimero, perché un evento importante è pronto a mandare in frantumi ogni programma e sconvolgere l’equilibrio.

Léa infatti annuncia di voler scrivere un romanzo, ma il gruppo non reagisce come ci si potrebbe aspettare. Gli altri tre infatti, compreso il fidanzato Marc, mostrano segni di invidia e gelosia che aumentano a livello esponenziale con la pubblicazione del libro. La storia di Léa vende subito tantissimo, tanto da diventare in pochi giorni un bestseller e accrescere fama e ricchezza della donna. È proprio qui che il gruppo si rompe, poiché il fidanzato e l’altra coppia di amici non riescono ad accettare il successo altrui.

La felicità degli altri, qualche curiosità sul film stasera 17 agosto 2022 su Rai3

Uscito nelle sale italiane il 24 giugno 2021, il film di Daniel Cohen si basa su una pièce teatrale già molto famosa in patria. Il regista ha realizzato anche la sceneggiatura e la caratterizzazione dei personaggi, al fine di consentire allo spettatore di relazionarsi con la storia. Sfruttando anche l’esperienza personale. «Supportare il successo di una persona vicina (quando non lo si ha) è molto più difficile da gestire», ha detto il cineasta all’Ansa. «Ho visto e conosciuto entrambe le situazioni, con amici che si sono allontanati da me perché non sopportavano i traguardi della mia carriera». Cohen può però vantare un’amicizia di lunga data con Vincent Cassel, qui nei panni di uno dei protagonisti. Come ha dichiarato lo stesso regista nelle interviste promozionali del film, è stato lo stesso Cassel a pregarlo di dargli una parte nonostante si trattasse di un film non affine al suo genere.