Fedro del Grande Fratello oggi, che fine ha fatto? Carriera, vita privata, lutto e dichiarazioni sullo stupro

Chi è diventato oggi Fedro del Grande Fratello? In molti lo ricordano come il “bonaccione” della terza edizione del Grande Fratello. Allora non esisteva ancora la versione Vip del reality, e Fedro aveva solo 30 anni. Nella Casa più spiata d’Italia era rimasto ben 67 giorni, a fianco di un altro concorrente, nonché caro amico: Luca Argentero. Di recente, durante un’intervista al Corriere, l’ex gieffino ha espresso parole di rancore verso l’attore. Cos’è successo? Nel frattempo, Fedro Francioni si è sposato, ha un lavoro e un figlio.

Cosa fa oggi Fedro Francioni del Grande Fratello?

Oggi Fedro Francioni ha 52 anni e vive a Tombolo, in provincia di Padova. Guardandosi indietro non rinnega la sua esperienza all’interno del reality show. Infatti grazie al Grande Fratello, ha avuto modo di iniziare a farsi conoscere, di girare le discoteche e di passare nella sede delle radio del Gruppo di Roberto Zanella. Dopo aver fatto un provino, ha ottenuto un lavoro nel mondo radiofonico. Autore e conduttore del programma Lo Sfogatoio, Fedro è assolutamente soddisfatto della sua carriera, ma anche della vita privata.

Francioni, infatti, si è sposato ed è diventato papà di un bimbo. “Si chiama Gianfilippo e ha sei anni. Se tempo fa mi avessero detto che sarei diventato padre e avrei messo su famiglia non ci avrei creduto. Proprio io che facevo una vita dissociata. Poi ho incontrato la mia compagna, Elena, che mi ha messo sulla retta via. Lei fa la psicologa e molti dicono che mi abbia preso in cura”. Si dice felice, sereno. “Ho un lavoro meraviglioso, guadagno, ho una moglie fantastica e onestamente firmerei per andare avanti così per i prossimi trent’anni”.

L’avventura al Grande Fratello

Molto amato dal pubblico, Francioni, dopo 67 giorni di permanenza, scelse di uscire dalla porta rossa per un lutto che lo aveva colpito. “Era morta una zia a cui tenevo molto“, ha svelato in un’intervista al Corriere della Sera. “In quegli anni non succedeva come ora, che ti fanno entrare e uscire. Mi dissero: o dentro o fuori. Sono felice di aver scelto gli affetti familiari“.

Il rapporto incrinato con Luca Argentero

Nel corso dell’intervista al Corriere, Fedro non si è solo soffermato sulla sua avventura al Grande Fratello, ma anche sul rapporto che lo legava a Luca Argentero. “Quando sento questo nome, per me è come mettere il dito in una piaga. Io e lui eravamo praticamente fratelli, sia dentro che fuori la Casa”. I due erano amici. Si erano conosciuti in televisione e avevano stretto un ottimo rapporto proprio dentro la Casa.

“Abbiamo condiviso tantissime esperienze, abbiamo anche condiviso lo stesso appartamento. Poi col tempo si è rivelato diverso, un opportunista. Abbiamo litigato e non ci vediamo più. Per me lui è stato una grandissima delusione“.