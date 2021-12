Il governatore del Friuli Venezia-Giulia Fedriga, è sotto scorta a causa delle minacce No Vax

Da lunedì della scorsa settimana il presidente della Regione Friuli Venezia-Giulia Massimiliano Fedriga è sotto scorta. Lo ha reso noto il Piccolo di Trieste. «Purtroppo è così», ha confermato al quotidiano di Trieste e al Messaggero Veneto il presidente del Friuli Venezia Giulia, «ma spero, soprattutto per la mia famiglia, che questa situazione possa risolversi nel minor tempo possibile». Fedriga, da sempre in prima linea per la campagna vaccinale e per il Super Green pass, è da tempo bersaglio delle minacce dei No Vax.

La scritta “A morte Fedriga” comparsa a fine novembre a Osoppo

«Purtroppo è così ma spero, soprattutto per la mia famiglia, che questa situazione possa risolversi nel minor tempo possibile», ha detto il presidente del Friuli Venezia-Giulia che sabato scorso ha ricevuto la terza dose di vaccino Moderna. Lo scorso 25 novembre, era stata trovata la scritta “A morte Fedriga” su una abitazione abbandonata a Osoppo (in provincia di Udine). L’episodio era stato denunciato dal sindaco della città Luigino Bottoni. «In questo momento di difficoltà», aveva scritto sul suo profilo Facebook Bottoni, «le persone dovrebbero pensare a unire, risolvere e trovare soluzioni. Invece, esplode sempre di più l’odio ingiustificato e ingiustificabile e questo non è tollerabile nella forma più assoluta. Il Comune di Osoppo sporgerà denuncia per questi imbrattamenti ingiuriosi».

Fedriga da Fazio: «Qualcuno ha paura di fare il vaccino ai bambini, io ho più paura che contragga il Covid»

Ospite da Fabio Fazio su Rai 3 a Che tempo che fa, ieri sera Fedriga aveva insistito sulla necessità di vaccinare anche i bambini. «Lo farò a mio figlio, ovviamente mi confronterò con il pediatra, è quello che consiglio di fare a tutti», ha spiegato il presidente del Friuli Venezia-Giulia. «Mio figlio è anche un po’ asmatico e non voglio rischiare. Qualcuno ha paura di fare il vaccino ai bambini, io ho più paura che contragga il Covid».