Fedez ha un tumore al pancreas: il messaggio dopo l’intervento

Fedez ha un tumore al pancreas. A comunicarlo è stato lui stesso su Instagram, in un testo che fa da didascalia ad alcune sue foto fatte in ospedale dopo l’operazione. Il rapper e marito di Chiara Ferragni ha mostrato la cicatrice all’addome. L’intervento eseguito al San Raffaele di Milano il 22 marzo è durato sei ore. Il tumore è stato asportato con una parte di pancreas.

Il racconto di Fedez su Instagram

«Settimana scorsa ho scoperto di avere un raro tumore neuroendocrino del pancreas», ha spiegato Fedez sui social. «Uno di quelli che se non li prendi per tempo non è un simpatico convivente da avere all’interno del proprio corpo». Per questo, ha aggiunto, «mi sono dovuto sottoporre a un intervento chirurgico durato 6 ore per asportarmi una parte del pancreas (tumore compreso)». Ora, «a due giorni dall’intervento sto bene e non vedo l’ora di tornare a casa dai miei figli. Ci vorrà un po’». Infine il cantante ha ringraziato medici e infermieri del San Raffaele: «Grazie ai medici, chirurghi e infermieri che mi sono stati accanto in questi giorni intensi. Un grazie immenso anche per tutti i messaggi di supporto e di positività che mi avete fatto arrivare». Infine un messaggio ai fan che in questi giorni lo hanno sostenuto: «Vi voglio bene. Federico».

Chiara Ferragni, Fedez e la festa di compleanno anticipata di Vittoria

Fedez qualche giorno fa aveva rivelatoin lacrime su Instagram di essere malato e di dover intraprendere un percorso. Aveva anche annunciato che martedì sarebbe stata per lui una «giornata importante». Chiara Ferragni aveva rotto il silenzio sui social condividendo alcune foto della festa del primo compleanno di Vittoria. Una festa anticipata, come ha scritto lei stessa, per l’intervento di Fedez. «Buon primo compleanno alla nostra Vittoria. Abbiamo scattato queste foto domenica, con qualche giorno in anticipo, perché sapevamo che oggi papà sarebbe stato in ospedale (ma sarà presto a casa). Ti amiamo alla follia patata».