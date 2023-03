Fedez torna sui social: «Ho sospeso uno psicofarmaco e sono crollato»

Dopo settimane di assenza dai social, Fedez ieri sera è ritornato a farsi sentire attraverso delle stories Instagram. Ha voluto spiegare perché è rimasto assente e ringraziare pubblicamente sua moglie Chiara Ferragni per essergli stata sempre accanto in questo brutto periodo.

Fedez ritorna su Instagram spiegando cosa gli è successo dopo Sanremo

Dopo la conclusione del Festival di Sanremo, il rapper era scomparso dai social. Prima si era pensato ad una crisi con la moglie, negli ultimi giorni anche di divorzio, ma ieri sera, attraverso delle stories Instagram e poi un post, ha spiegato che queste settimane per lui sono state molto difficili per motivi di salute.

Una o due settimane fa aveva fatto qualche stories contestando le ennesime affermazioni contro di lui da parte di Selvaggia Lucarelli e lo si era visto in visibile difficoltà nel parlare, balbuziente e con spasmi al viso. Ieri sera Fedez ha spiegato il perché.

«Devo partire da quando mi è stato diagnosticato il tumore al pancreas. Per quanto privilegiato possa essere, è stato un evento molto traumatico. Solo oggi ho realizzato di quanto non mi sia preso cura della mia salute mentale e mi sia affidato solo a psicofarmaci, che ho cambiato nel corso dei mesi fino a trovare uno che non era proprio indicato a me».

Fedez, entrando nel dettaglio, ha spiegato che a gennaio gli era stato prescritto un nuovo psicofarmaco «antidepressivo molto forte», che l’ha cambiato e l’ha agitato molto, causandogli anche degli effetti collaterali fisici come dei tic nervosi alla bocca.

L’interruzione di questo farmaco l’ha portato a dei seri problemi di salute: «Mi ha provocato una cosa che si chiama effetto repound. Si tratta di una cosa che non auguro a nessuno. Oltre a darmi un annebbiamento a livello cognitivo, mi ha dato spasmi muscolari alle gambe che mi hanno impedito per diversi giorni di camminare, sensazioni di vertigini molto forti. Mal di testa incredibili, nausee. Ho perso 5 kg in 4 giorni, insomma non una bella cosa, che mi ha impedito di svolgere il mio lavoro».

I ringraziamenti alla moglie Chiara Ferragni

Questo periodo ha permesso a Fedez di capire molte cose e, quando arriva a raccontare cosa, si commuove. Non riesce a parlare e riprende subito dopo continuando a spiegare cos’è successo, ma soprattutto citando la moglie Chiara Ferragni, colei che gli è stata più vicino.

«Mi ha fatto capire quanto io voglia focalizzarmi sulla mia salute mentale, sulla mia famiglia, su mia moglie, su cui sono state dette di ogni su di lei. Ed è l’unica persona che mi è stata a fianco in questo periodo. E mi dispiace che ha dovuto subire una tempesta di m***a mediatica totalmente immeritata», ha concluso.