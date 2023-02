Fedez torna sui social dopo la presunta lite: dedica a Chiara Ferragni con un vecchio post

A ormai quasi 48 ore dal bacio sul palco dell’Ariston con Rosa Chemical, torna a parlare sui social Fedez. Lo fa su Instagram con un post e due stories, una delle quali per rilanciare il messaggio con i protagonisti del festival e l’altra per mostrare un vecchio tweet del 7 febbraio dedicato alla moglie Chiara Ferragni. Il rapper prova così a spegnere il presunto fuoco divampato sabato sera, quando durante l’esibizione di Made in Italy è stato preso e portato sul palco, infiammando poi Sanremo con un bacio sulle labbra con Rosa Chemical. Una vicenda che sembra aver indispettito proprio la moglie Chiara, presente come co-conduttrice e immortalata in un video dalla galleria dell’Ariston mentre chiede spiegazioni al marito.

Fedez riappare: fa le congratulazioni a tutti e alla moglie dice «sono fiero di te»

Il primo post pubblicato da Fedez lo vede protagonista insieme a diversi artisti. Il rapper è immortalato al fianco di Marco Mengoni, Tananai, Lazza, Rosa Chemical, Beppe Vessicchio, Salmo e Ariete. Un modo per ripercorrere il suo Festival di Sanremo dietro le quinte con amici e cantanti, a cui fa i complimenti: «Congratulazioni a tutti gli amici artisti di questo Festival, vi voglio profondamente bene. Sono veramente felice per voi, godetevi questo meritato momento di gloria. Che l’amore trionfi sempre e comunque». Fa specie, però, che nelle foto non ce ne sia una con Chiara Ferragni. A lei, invece, dedica una story rilanciando il cliccatissimo tweet del 7 febbraio, pubblicato dopo il monologo della moglie e con scritto: «Sono fiero di te. Ti amo».

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da FEDEZ (@fedez)

Sono fiero di te. Ti amo — Fedez (@Fedez) February 7, 2023

Nessuna risposta da Chiara Ferragni

Chiara Ferragni, però, non sembra intenzionata a rispondere. Dalla chiusura del Festival di Sanremo in poi, l’imprenditrice digitale e influencer ha postato molto materiale, soprattutto ringraziamenti e foto con i figli Leone e Vittoria. Non con il marito. I social si interrogano da ore sulla reale portata della loro presunta lite. Il video di Chiara Ferragni che quasi rimprovera Fedez durante una pubblicità, chiedendogli «ma cosa hai fatto?», ha fatto il giro del web. C’è chi ironizza e chi si chiede cosa sia successo dietro le quinte, ma anche chi vorrebbe capire quanto di vero e quanto di studiato ci sia in tutta la vicenda. Alla vigilia di Sanremo, infatti, è stato reso noto che la seconda stagione della serie tv targata Amazon Prime, Ferragnez, uscirà proprio nelle prossime settimane. Il bacio e la sfuriata sono stati studiati per incentivare i fan a guardare Ferragnez 2 o frutto di un Fedez troppo protagonista rispetto alla stessa co-conduttrice?