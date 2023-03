Fedez e Fabio Rovazzi parlano della lite: «I soldi hanno rovinato tutto»

Fedez e Fabio Rovazzi si ritrovano a cinque anni dalla lite che ha coinvolto non soltanto i due rapper ma anche J-Ax. Durante l’ultima puntata del podcast Muschio Selvaggio, quella dello scorso 27 marzo, Fedez ha ospitato proprio l’autore di Andiamo a comandare, con cui ha condiviso un’amicizia molto intensa diversi anni fa, proprio in occasione della realizzazione del brano. E l’argomento del podcast è proprio l’allontanamento improvviso e i motivi della lite che li ha allontanati, così come successo con J-Ax, con cui Fedez ha recentemente risanato i rapporti tanto da cantare insieme a Sanremo.

Fedez e Rovazzi: i motivi della lite

Nel presentare Fabio Rovazzi, Fedez esordisce così: «Con lui non affronto una discussione che non vada oltre il ciao, ciao da 5 anni». E che l’argomento pronto fosse proprio la lite è presto chiaro. Il rapper racconta: «Ci vedevamo tutti i giorni, uscivamo tutte le sere, eravamo fraterni. Non vedersi più è stato traumatico. Mi sono sposato e voi non c’eravate, per me è stata una mancanza importante. Dimmi se sbaglio, ma credo che tutti, Ale di meno ma io, te e altri, fossimo un po’ in un delirio di onnipotenza del ca**o, eravamo un po’ troppo legati al vil denaro. Con Andiamo A Comandare sono arrivati un sacco di soldi, e mischiare amicizia, lavoro e denaro è stato un casino. A un certo punto si parlava più di contratti che di amicizia». E Fedez parla anche della famiglia: «Poi stava nascendo mio figlio, impelagati in questa situazione, era tutto diventato molto pesante».

Rovazzi: «Non dovevamo mettere il lavoro in mezzo»

Inizialmente Rovazzi non è d’accordo. Poi però concorda: «Però se tu ci pensi noi siamo nati come amici, poi a un certo punto abbiamo iniziato a lavorare insieme poi sono arrivati i soldi e tutto, è fisiologico che vada tutto a pu****e. Noi abbiamo fatto questo errore: non dovevamo mettere il lavoro in mezzo. Anche se l’amicizia aveva creato un clima creativo pazzesco». E Fedez, su questo aspetto, è d’accordo: «Un errore che non rifarei, perché abbiamo perso troppo in termini di rapporti umani».