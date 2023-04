Fedez e Rosa Chemical, inchiesta archiviata: «Il bacio non fu atto osceno»

Per la giustizia italiana il bacio tra Fedez e Rosa Chemical al Festival di Sanremo 2023 non è stato un atto osceno. Il pm di Imperia Barbara Bresci, dopo i numerosi esposti sulla vicenda, ha chiesto l’archiviazione del caso.

Bacio tra Fedez e Rosa Chemical: inchiesta archiviata

Il bacio che i due artisti si sono scambiati sul palco dell’Ariston non ha offeso il senso comune del pudore e aveva finalità di puro spettacolo e intrattenimento. Questa la posizione della magistratura. Oltre al pm di Imperia, anche l’Agcom (Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni) aveva segnalato l’accaduto. Il Garante ha affermato che per molti la scenetta di Rosa Chemical può essere considerata di cattivo gusto ma, come già detto dalla pm Bresci, va ricondotta nel diritto di espressione artistica quale espressione della libertà di manifestazione del pensiero.

Gli avvocati di Fedez hanno precisato che le immagini apparse in tv non potevano essere considerate una volgarità fine a sé stessa e contraria al comune senso del pudore. Questo concetto, infatti, si è evoluto nel tempo e oggi un adolescente trova facilmente online canzoni e video sessualmente spinte. Per provare quanto detto, i legali del rapper avevano mostrato in tribunale un video di Fantastico 10 del 1989 in cui anche Renato Zero aveva twerkato su uno spettatore senza che accadesse nulla. Il gip ha dunque archiviato il tutto perché le immagini sono state trasmesse in fascia non protetta.

Cos’era successo all’Ariston

Durante la serata finale del Festival di Sanremo, Rosa Chemical, in gara con il brano Made in Italy, durante la performance è sceso dal palco e ha raggiunto il marito di Chiara Ferragni, seduto in prima fila in platea. Una volta davanti a Fedez, gli ha voltato le spalle, twerkando contro il rapper, quasi a simulare un rapporto intimo. Rosa Chemical ha poi preso il cantante per mano e lo ha invitato a seguirlo sul palco. Finita l’esibizione, ha dato un bacio in bocca a Federico.