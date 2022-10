Fedez, risonanza magnetica dopo il tumore al pancreas: «È andato tutto bene»

«Tutto bene! Grazie di cuore per tutti i bellissimi messaggi». Così, in due storie su Instagram, Fedez ha fatto sapere di stare bene dopo la delicata vicenda del tumore al pancreas che lo aveva colpito. Infatti, il marito di Chiara Ferragni attendeva questa risonanza magnetica per capire come stava andando il suo percorso. Nella prima storia di Instagram, il cantante aveva chiesto ai suoi fan di augurargli buona fortuna. «Mi aspetta una bella risonanza magnetica (che non amo particolarmente). Mandate good vibes» aveva scritto.

Fedez, com’è andata la risonanza magnetica

Tutti i controlli effettuati da Fedez hanno avuto un ottimo esito. Infatti, dopo la delicata operazione per il tumore, il rapper doveva fare alcuni esami. Il primo, quello istologico, aveva evidenziato come il tumore non avesse preso i linfonodi. A un secondo esame, a luglio 2022, prima di andare in vacanza con la famiglia, anche il controllo di routine era andato bene. Ora la risonanza magnetica conferma l’ottimo decorso post operatorio.

La serenità è tornata in casa Ferragnez, dopo che erano arrivati commenti non bellissimi quando Fedez aveva mostrato le cicatrici post intervento. Per la sua salute, il rapper aveva dovuto rinunciare anche a qualche impegno lavorativo.

Fedez, un nuovo inizio

La nascita di Vittoria e le buone notizie in arrivo sulla salute di Fedez fanno per sperare la famiglia da milioni di followers. Infatti, Chiara è attiva nella sua attività di influencer, mentre Fedez si divide tra la giuria di X Factor, il classico disco estivo e la famiglia. Entrambi sono molto seguiti sui social e questo incubo che svanisce segna per loro un nuovo inizio.

«Fortunatamente non sono diventato diabetico, devo però sempre controllare la glicemia e stare attento all’alimentazione, non posso più fare il pazzerello con i cibi e l’alcol. Mancandomi diversi organi e un pezzo di intestino, ogni volta che vado al ce**o è una festa. È vero» aveva dichiarato il cantante nelle prime fasi del tumore.