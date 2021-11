L’indiscrezione si deduce dalla registrazione di un dominio piuttosto esplicito, Fedezelezioni2023.it. A riportare per primo la notizia di un possibile ingresso in politica del rapper è stato il Corriere della sera. Adesso, però, ci si chiede quali siano le reali intenzioni di Federico Lucia, questo il vero nome dell’artista milanese. Se si tratti effettivamente di un primo passo o più banalmente di una trovata pubblicitaria. C’è pure la terza ipotesi, ossia quella di uno spazio in cui ospitare politici e personalità durante la prossima campagna elettorale. Solo il tempo scioglierà dubbi e riserve. Intanto c’è da dire che registrazione è avvenuta nella giornata di oggi, mercoledì 10 novembre 2021, mentre il sito, com’è facile immaginare, risulta al momento inattivo. Non c’è dubbio, tuttavia, che dietro l’operazione ci sia lui, in quanto il dominio è stato acquistato dalla ZDF, società che fa capo al rapper.

Fedez scende in politica? Dal Ddl Zan alla censura della Rai, le battaglie del rapper

Una mossa che ovviamente sorprende, ma neppure troppo. Negli ultimi tempi, infatti, Fedez si è inserito con sempre maggior insistenza nel dibattito politico, prendendo posizione sui grandi temi dell’attualità. Tra le sue battaglie più recenti, spicca quella in favore del Ddl Zan. Susseguente, nell’occasione, fu l’irritazione esternata sui social per l’affossamento del decreto, che avrebbe voluto ridurre le discriminazioni basate sull’orientamento sessuale. Prima ancora a tenere banco era stata la polemica contro la Rai colpevole di volerlo censurare sul palco del concertone del primo maggio. Senza contare, nel pieno della pandemia, la raccolta fondi per la costruzione di un reparto di terapia intensiva a Milano. Tutte iniziative che hanno avuto un grande riscontro mediatico, complice l’elevatissimo numero di follower sui cui, da Twitter (2.6 milioni) a Instagram (13 milioni), passando per Facebook (2.5 milioni) Fedez può contare. Senza trascurare quelli della moglie Chiara Ferragni, 25.4 milioni solo su Instagram. Un pubblico numeroso, variegato ed eterogeneo che chissà non possa diventare il nuovo bacino elettorale di Fedez.