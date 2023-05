Fedez operato di nuovo: «Avevo dei buchi sulla pancia»

Si torna a parlare della salute del rapper Fedez. Dopo l’intervento di un anno fa, l’artista è tornato sotto i ferri per un’operazione segreta alla pancia di cui non aveva mai parlato. Nelle Instagram Stories del proprio profilo, però, è stato lo stesso Fedez a parlarne nelle ore scorse: «Non ve l’avevo detto, ma oggi toglierò i punti». Una vera confessione che in tanti non hanno capito immediatamente. L’intervento è avvenuto per sistemare la cicatrice e oggi il rapper ha tolto i punti. Recentemente era tornato a parlare del tumore: «Vivo assolutamente bene oggi, anche se ho ancora problemi di tipo gastrico, di digestione. Il mio pancreas, o meglio quel che ne rimane, non produce più abbastanza enzimi e sono costretto ad assumerli prima di mangiare».

Il nuovo intervento subito: «Avevo dei buchi sulla pancia»

La confessione di Fedez arriva nelle storie di Instagram, tra video con i figli e la moglie Chiara Ferragni e post in cui sponsorizza il proprio podcast, Muschio Selvaggio: «Non ve l’avevo detto, ma oggi toglierò i punti». Poi spiega: «Oggi tolgo dei punti. Non ve l’avevo raccontato, ma mi sono dovuto far riaprire parte della cicatrice che avevo sulla pancia. Durante l’operazione mi si erano aperti dei punti e avevo dei buchi sulla pancia. Me la sono fatta sistemare e oggi tolgo i punti, finalmente avrò una cicatrice carina, una roba estetica».

Il primo ricovero di Fedez il 22 marzo 2022

Il nuovo intervento arriva oltre un anno dopo il primo. Il 22 marzo del 2022, infatti, Fedez era stato ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano, dopo che gli era stato diagnosticato un cancro raro al pancreas. Il tumore era operabile e curabile e in effetti è andata così: dopo l’intervento il rapper si è gradualmente ripreso. La sua guarigione è stata ampiamente documentata sui profili social suoi e della moglie, Chiara Ferragni, che ne ha seguito passo passo degenza e terapie. Il percorso medico di Fedez è stato sempre con i fan al proprio fianco e anche in questo caso l’artista ha voluto raccontare a loro ciò che gli sta accadendo.