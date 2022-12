Fedez racconta il primo Natale dopo l’operazione: «Fitte e crampi allo stomaco»

Fedez ha parlato del suo primo Natale in seguito all’operazione per l’asportazione di un tumore al pancreas. Si è aperto ai suoi fan nelle storie Instagram, spiegando la situazione di salute attuale. «Fitte e crampi allo stomaco»: sono questi i sintomi post operatori, nonostante siano trascorsi circa sette mesi dall’intervento.

Il primo Natale dopo l’operazione per Fedez

Nel marzo 2022, Fedez si è sottoposto ad un intervento d’urgenza per l’asportazione di un tumore neuroendocrino al pancreas. Oggi per fortuna il cantante sta bene e si gode il Natale insieme alla sua famiglia in un hotel di lusso in montagna. Qui sono presenti sua moglie Chiara, i figli Leone e Vittoria, i suoi genitori, i genitori di Chiara con i rispettivi nuovi compagni e le sorelle di Chiara Valentina e Francesca con il figlio e il futuro marito di quest’ultima.

«Fitte e crampi allo stomaco, è il primo anno che non ho messo su chili». Così il rapper ha esordito nelle sue storie Instagram per aggiornare i suoi fan sulla sua situazione di salute in seguito all’intervento.

I Ferragnez in montagna per festeggiare il Natale

Per lui questo è uno tra i più importanti, poiché si tratta di quello avvenuto in seguito all’operazione per l’asportazione del tumore. Sulle sue storie di Instagram ha inserito la didascalia «fitte e crampi allo stomaco, è il primo anno che non ho messo su chili» accompagnata da una foto a petto nudo in cui è ben visibile la cicatrice per la rimozione del cancro. Oggi Fedez sta bene e si gode la sua famiglia in montagna, in attesa di festeggiare l’arrivo del nuovo anno. A poca distanza dalla storia sulle sue condizioni, ha anche postato un video con i momenti più salienti del 2022, «un anno complesso ma di grande insegnamento», in cui non poteva avere un posto di primo piano proprio l’intervento subito a marzo.