Fedez torna sulla malattia, il post: «Sarà una giornata importante»

Ha scelto come di consueto i social Fedez per raccontare l’evoluzione della malattia che lo ha colpito e il percorso che intraprenderà per contrastarne gli effetti. «Domani sarà per me una giornata importante», ha scritto lunedì sera su Instagram. Fan col fiato sospeso per i fan dunque in attesa di dettagli maggiori «che racconterò quando me la sentirò. Per adesso ho solo bisogno del sostegno di tutti», ha aggiunto. Nel messaggio ha poi ringraziato la moglie Chiara Ferragni, gli amici e i figli che gli danno la forza di affrontare un momento così complicato. Proprio ai due bambini, Leone e Vittoria, Fedez si è rivolto nel momento più toccante del messaggio: «Grazie alle nostre due stelle che riescono a creare magia senza nemmeno rendersene conto. Darmi la forza di affrontare tutto questo». Quindi accanto al testo, un cuore e un quadrifoglio.

Fedez, nei giorni l’annuncio della malattia

Il nuovo video arriva a cinque giorni di distanza dall’ultimo, in cui Federico Lucia, nome vero dell’artista, spiegava: «Purtroppo mi è stato trovato un problema di salute che comporta un percorso importante che dovrò fare e che mi sento di raccontare». Una scelta adottata con un fine preciso: «Se il mio racconto riuscirà a dare confronto anche solo ad una persona, che magari non ha la fortuna di essere circondata di affetti come me con la mia famiglia, avrà voluto dire che questa parentesi della mia vita ha avuto una sua utilità». Sull’argomento nelle scorse ore era intervenuto anche Vittorio Feltri, direttore di Libero: «Caro Fedez, ho letto dei tuoi problemi di salute, ne sono dispiaciuto e spero si risolvano presto. Sei un giovane di talento, hai una bella famiglia e comprendo il tuo stato d’animo di fronte alla malattia. Tutti siamo preoccupati dell’integrità del nostro corpo e tentiamo di tenerlo in forma per vivere sereni». Quindi la rivelazione: «Invece ora dico chiaramente a te e a tutti che ho il cancro, perché mai dovrei dichiararlo a bassa voce, in fin dei conti la mia non è una malattia venerea».