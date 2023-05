Fedez, in che rapporti è con Luis Sal: «Vorrei dare spiegazioni in modo trasparente»

Fedez ha deciso di far chiarezza sulla sostituzione di Luis Sal al timone di Muschio Selvaggio cercando di rispondere a chi ha ipotizzato un litigio fra i due.

I rapporti tra Fedez e Luis Sal: parla il rapper

I due conducevano insieme il podcast quando all’improvviso lo youtuber è stato sostituito senza dare nessuna spiegazione e i fan hanno ipotizzato un litigio tra i due. Già qualche settimana fa, durante la puntata di Striscia la Notizia andata in onda il 17 aprile, Valerio Staffelli aveva rintracciato Fedez per chiedergli qualche chiarimento sulla vicenda e il rapper aveva semplicemente dichiarato che tra loro non c’era stato nessun litigio: «Il mio compagno di Muschio Selvaggio era in Francia poco tempo fa a girare dei video, c’è stato uno stop del podcast per miei problemi di salute e ho voluto riniziarlo da solo perché è realmente terapeutico per me».

Ma oggi, in una diretta Instagram, ha accennato al fatto che qualcosa che è successo: «Vorrei cercare di dare spiegazioni nella maniera più trasparente possibile. Non posso parlarne e non per mia intenzione. Ho degli impegni lavorativi e voglio focalizzarmi su questo».

«Se non si troverà una soluzione, darò io una spiegazione»

Fedez si è poi detto stanco e dispiaciuto della situazione che si è creata e soprattutto di non aver potuto essere chiaro con il pubblico di Muschio Selvaggio: «Sono ad un punto limite e ne avrei parlato prima, così avrei evitato tutto questo scenario. L’intenzione è cercare di dare spiegazioni nella maniera più trasparente possibile. Se non si troverà una soluzione, darò io una spiegazione. Comprendo che il comportamento nei confronti del pubblico di Muschio non è stato uno dei migliori. Se non si troverà una soluzione, darò io una spiegazione con tutta le serenità del mondo». Luis Sal, intanto, è stato sostituito da Mr Marra e Fedez ha promesso ai suoi fan che la verità verrà detta: «Le cose sono più semplici e molto meno drammatiche di quello che potete immaginare. È ovvio che se non si parla si lascia spazio alla speculazioni che sono veramente brutte».