Fedez e Lazza insieme per un progetto non musicale: di cosa si tratta

Fedez e Lazza decidono di collaborare insieme, ma non per un progetto musicale. I due cantanti hanno deciso di lanciare una nuova iniziativa, collaborando a BOEM. Di cosa si tratta? Di un nuovo brand di bevande hard seltzer, disponibili in gusti diversi e leggermente alcoliche.

Il lancio del nuovo progetto Fedez e Lazza

Nell’ultimo periodo Fedez e Lazza erano apparsi spesso insieme. In molti avevano ipotizzato un nuovo progetto musicale, una nuova canzone pronta a scalare le classifiche. Tuttavia, non è stato così: oggi via Instagram Fedez e Lazza hanno annunciato il loro nuovo drink BOEM. Si tratta di un hard seltzer, una bevanda leggermente alcolica e un prodotto vietato ai minori di 18 anni. Nel post di lancio su Instagram per la bevanda Fedez ha scritto: «È nato @drinkboem. Il nostro Hard Seltzer, @thelazzinho (username di Lazza su Instagram ndr.). Dopo un anno di assaggi e brainstorming per creare un prodotto innovativo e fresco ci siamo. BOEM è un drink in lattina, leggermente alcolico e con poche calorie, orgogliosamente made in Italy. Il primo gusto che lanceremo a Giugno è zenzero». Il rapper ha poi invitato i fan a seguire la pagina @drinkboem su Instagram per non perdere nessun aggiornamento sul progetto.

Pace fatta tra i due cantanti

Fedez e Lazza con questo nuovo progetto insieme hanno dimostrato di aver fatto pace dopo le scaramucce avvenute qualche anno fa. In passato infatti, Lazza aveva accusato Fedez di avergli copiato una canzone e aveva usato parole taglienti contro il partner di Chiara Ferragni. Tuttavia, ora il passato sembra essere alle spalle e i due cantanti hanno trovato l’armonia grazie anche al lancio del loro nuovo progetto.