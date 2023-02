Fedez, polemica sul karate: «Sport inutile». La replica del campione Luigi Busà

Fedez ancora una volta polemico. Non sono bastate le critiche ricevute per la risata sul caso Emanuela Orlandi oppure le parole dispregiative dell’oro olimpico Marcell Jacobs per fermare il rapper e marito di Chiara Ferragni che questa volta ha deciso di attaccare il karate, definendolo uno «sport inutile».

Le parole di Fedez sul karate

Ancora una volta Fedez ha dato sfogo alle sue idee nel suo podcast chiamato Muschio Selvaggio. Durante la registrazione di una puntata, Fedez ha dichiarato: «Che arte marziale inutile è il karate. Raga, io sono cintura blu di karate. Ho perso anni della mia vita a imparare delle cose completamente inutili. Tipo che il pugno si dà così… ma chi ca**o dà il pugno così, che pari così. Sono delle mossette goliardiche».

Ovviamente, queste dichiarazioni non sono passate inosservate e molti fan e praticanti di questo sport hanno voluto rispondere a Fedez.

La risposta di Luigi Busà

Il campione olimpico e del mondo di karate Luigi Busà, ha voluto difendere la sua disciplina e dare una lezione verbale a Fedez. Il campione ha infatti pubblicato un video su Instagram nel quale dice: «Allora io penso che lo sport come una canzone può piacere o non piacere ma non credo che sia inutile».

Busà ha poi continuato dicendo: «Il karate è una delle più antiche arti marziali che esiste e insegna il rispetto e la disciplina per noi stessi e per gli altri. Partiamo tutti dallo stesso livello fin da piccolini, per arrivare poi a diventare grandi campioni che vincono europei, mondiali, fino alle Olimpiadi. Ovviamente abbiamo tutti lo stesso obiettivo che è quello di fare sport e promuovere il valore del rispetto e dell’uguaglianza. Faccio questo video non per far polemica ma per difendere il karatè e non solo, per difendere qualsiasi sport esso sia».