Fedez e J-Ax, pace fatta: torneranno insieme con un’iniziativa benefica

La pace tra i due grandi “ex amici” era nell’aria e alla fine è arrivata, adesso è ufficiale. Fedez e J-Ax, che avevano rotto qualche anno fa dopo aver avviato un fortunato sodalizio artistico, con l’album Comunisti col rolex pubblicato in coppia e il lancio di Fabio Rovazzi, torneranno a fare qualcosa insieme. C’è ancora un alone di mistero, perché come hanno reso noto i due su Instagram non si tratterà di una canzone insieme, ma di qualcosa di importante per la città di Milano.

«Ed eccoci qua, con un po’ di capelli bianchi in più, due padri, due mariti e forse un po’ più adulti di prima. Abbiamo imparato che è facile lasciarsi le persone alle spalle e che invece per mettere da parte l’orgoglio e tornare a riabbracciarsi anche quando ci si è fatto del male ci vuole coraggio», hanno scritto J-Ax e Fedez in un messaggio congiunto su Instagram, con tanto di foto in cui si abbracciano e si baciano. «In questo momento storico dove essere divisi è normale e avere nemici è quasi uno status symbol, archiviare le differenze e focalizzarsi sui momenti belli vissuti insieme forse è la cosa più giusta per vivere un’esistenza serena». Poi un paio di righe, in cui a scrivere è evidentemente J-Ax: «La vita è una strana coincidenza, ci siamo rivisti il giorno in cui Federico ha scoperto di avere il tumore al pancreas dopo esserci risentiti al telefono qualche giorno prima dopo 4 anni di silenzio».

Fedez, l’incontro con Rovazzi e la cena con l’idolo Mark Hoppus

«Dobbiamo raccontavi una cosa, e no, non sarà una canzone insieme. Abbiamo deciso di fare un regalo alla nostra città e contemporaneamente provare a fare del bene», continua il post su Instagram. Intanto sembra anche essere tornato il sereno con Fabio Rovazzi, avvistato insieme a Chiara Ferragni al concerto di Tananai al Fabrique di Milano, dove Fedez ha fatto un’apparizione a sorpresa: dopo lo show, i due ex soci sono rimasti amichevolmente chiacchierare sulla terrazzina del locale, apparendo molto rilassati e divertiti. Si tratta di un periodo di incontri importanti per Fedez, che pochi giorni fa ha cenato a Milano insieme a Mark Hoppus, cantante dei Blink-182 e suo grande idolo.