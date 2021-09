Diffamazione aggravata. Per questa accusa il cantante e produttore Fedez risulta indagato dalla Procura di Roma. Le contestazioni mosse dai legali di Pietro Maso riguardano il testo della canzone No Game-Freestyle, il cui testo recita: «Flow delicato, pietre di raso, saluti a famiglia da Pietro Maso, la vita ti spranga sempre a testa alta come quando esce sangue dal naso».

Fedez indagato per diffamazione: la denuncia di Pietro Maso

Maso, che ha scontato un lungo periodo in carcere per aver ucciso i genitori per ottenere l’eredità nel 1991 ed è libero dal 2015, ha denunciato il cantante, tramite l’avvocato Alessio Pomponi. «Le espressioni utilizzate, riferite e riferibili in maniera chiara, diretta ed esplicita al sottoscritto», ha scritto Pietro Maso nella denuncia, «appaiono oggettivamente diffamatorie e non possono essere certamente ricondotte all’uso di immagini forti appartenenti al genere musicale o alla cifra artistica degli autori, ovvero a vicende personali assimilabili». Per Maso la «libertà di espressione e di manifestazione del proprio pensiero, anche e soprattutto nel caso di specie… non può determinarsi in modo da ledere l’onorabilità altrui, atteso, vi è più, che la vicenda che ha interessato il sottoscritto, ad oggi, non assume alcun interesse in termini di attualità e rilevanza storica».

Fedez era stato querelato da Alessandro Rinaldi della Lega

Ma i guai legali per il rapper marito di Chiara Ferragni non finiscono qui. Fedez il 9 settembre era stato querelato da Alessandro Rinaldi, consigliere della Lega del Comune di Reggio Emilia citato dal rapper sul palco del concerto del Primo Maggio. A renderlo noto ai suoi quasi 13 milioni di follower è stato lo stesso cantante attraverso dei video. «Cosa fa Federico Lucia quando non prende querele dal Codacons? Le prende dai leghisti», aveva detto Fedez su Instagram. «Oggi querelina dell’esimio consigliere leghista Alessandro Rinaldi per diffamazione per il discorso del Primo Maggio. Credo rientri nella top ten delle denunce più divertenti mai ricevute in vita mia, perché il signore, citato nel mio discorso del primo maggio perché disse “I gay vogliono uguaglianza? Si comportino come persone normali”».

