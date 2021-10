Fedez, Emma e il litigio via social che non c’è

Il campanilismo social nei confronti dei propri beniamini scatena i leoni da tastiera. La «vittima», ancora una volta, è stato il rapper Fedez, colpevole di aver definito un concerto dalla cantante Emma «troppo tranquillo». Il tutto è avvenuto nella serata di lunedì quando il marito di Chiara Ferragni è intervenuto in una puntata di Muschio Selvaggio, podcast in cui è protagonista insieme a Luis Sal.

Cosa è successo

Fedez, discorrendo con Luis Sal ha detto: «Io non pensavo che esistessero i concerti da seduto. Anni fa andai a un concerto di Emma Marrone, a Roma. Ero convinto di vedere un concerto di quelli che sono abituato a vedere» ha esordito il rapper milanese. Poi ha spiegato: «Invece erano tutti seduti. E vi dico: era un periodo in cui Emma era anche super in hype (godeva di molta popolarità, ndr). Non capisco perché, forse era un pubblico comodo».

Una battuta, che come poi precisato da Fedez, non voleva essere né offensiva né polemica, ma che ha scatenato la reazione dei sostenitori della cantante salentina.

Un support di Emma ha quindi osservato: «Sicuro di essere stato ad un concerto di Emma Marrone?».

La replica di Emma

Da qui una serie di insulti e offese nei confronti del rapper, bombardato dai sostenitori dell’ex giudice di XFactor. Fedez, a questo punto, è arrivato a chiedere il supporto della sua Il commento non è passato inosservato, tanto che Fedez ha chiesto l’intervento della stessa Emma per chiarire il tutto. «Ma scusate» si è giustificato il marito di Chiara Ferragni «non ho insultato nessuno, sono stato ad un concerto della mia amica Emma con i posti a sedere al foro Italico parecchi anni fa. Che cosa ho detto di male? Emma, aiutami tu».

La vincitrice di Amici 2010 allora ha commentato in tono ironico con un «Stai sereno».

Emma ha poi aggiunto: «Il valore di un artista non si misura dalla gente seduta o in piedi ai concerti. Dai ragazzi, state calmi. Non ha detto niente di male. Un bacio a Fedez». A quel punto lui, di nuovo: «Grazie, il concerto era bello anche da seduto». Infine lei ha ribattuto: «Lo so… Non ho mai fatto concerti brutti».