Fedez e la risata sguaiata sulla scomparsa di Emanuela Orlandi

“Selvaggio”, se riferito a ambiente o terreno, è sinonimo di “squallido”, “desolato”. Che poi è quello che sono le battute che ogni tanto vanno in scena durante Muschio selvaggio, il podcast condotto da Fedez e Luis Sal, suo amico influencer e youtuber: squallide e desolanti. L’ultima, poi, è stata particolarmente imbarazzante, perché riferita a un tema delicato, nervo scoperto di un’intera famiglia e grande buco nero negli intrecci da potere, politica e Vaticano: la scomparsa di Emanuela Orlandi.

Da Strehler alla Orlandi, l’inadeguatezza dei conduttori

Il rapper e marito di Chiara Ferragni ne stava discutendo con Gianluigi Nuzzi, giornalista e grande esperto di cose vaticane. Perché il format del podcast è quello: intervistare un personaggio noto tenendo uno stile informale, spesso dissacrante. Il problema è che la maggior parte delle volte Fedez e i suoi compagni di avventura non hanno la più pallida idea di quello di cui si sta parlando. E fino a quando si chiacchiera di calcio con Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci, o di quanto il successo aumenti le possibilità di relazionarsi con le donne («Essere famoso ti ha aiutato a scopare?», è una delle domande ricorrenti del format) è un conto; quando l’argomento si fa complesso, l’inadeguatezza degli intervistatori rispetto al loro ospite è lampante. Il precedente più clamoroso è quello con Gerry Scotti, quando Fedez e Luis Sal a un certo punto esclamarono: «Chi c***o è Streller raga?», mentre si parlava di Giorgio Strehler, direttore artistico e co-fondatore, con Nina Vinchi e Paolo Grassi, del Piccolo Teatro di Milano, a cui è stata intitolata nel 1998 la sede principale di largo Greppi 1.

Il disagio di Nuzzi: «Questo black humor…»

Questa volta in scaletta c’era la storia della ragazzina, cittadina vaticana, scomparsa a Roma nel 1983 a soli 15 anni. Un caso mai risolto, tornato d’attualità recentemente per due motivi: una riuscita serie tivù Netflix, Vatican girl, e la riapertura delle indagini da parte della Santa sede. Fedez, mentre veniva introdotto il tema, l’ha sparata: «Innanzitutto, lo possiamo dire? Non l’hanno mai trovata». E giù sguaiate risate, davanti a un perplesso Nuzzi che si è limitato a replicare: «Questo è black humor che è sideralmente antitetico rispetto a un giornalista». In attesa di capire cosa ci fosse da ridere, su Twitter lo scambio ha cominciato a circolare molto. E i commenti sono stati quasi tutti rassegnati, di fronte a uno spettacolo così “selvaggio”, “squallido” e “desolato”.