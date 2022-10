Fedez e Salmo, il singolo Viola dopo la lite: testo e significato del brano

Arriva il nuovo singolo di Fedez e Salmo, che hanno fatto pace in nome della musica. Il rapporto tra i due si era incrinato nel 2021. Allora, duramente criticato da Fedez. Adesso gli artisti hanno inciso un brano inedito, che si discosta dalle ultime produzioni di entrambi.

Fedez e Salmo: il singolo Viola

Il rapporto tra Fedez e Salmo si era incrinato nel 2021, anno in cui Salmo aveva organizzato un live abusivo. Era il 13 agosto, nel porto di Olbia, per protestare contro le regole anti Covid per i concerti. La vicenda si era poi risolta con una ammenda per l’artista sardo, che oggi ha fatto pace con il rapper di Milano in nome della musica. In particolare, gli artisti si sono riavvicinati in occasione del concerto di San Siro il 6 luglio.

Fedez, infatti, è entrato sul palco per una gag, tenendo una bottiglia finta in mano per romperla sulla testa di Salmo che poi gli ha dedicato – con una punta di ironia – i versi di “Il rap nel mio Paese” di Fabri Fibra. «Odio i rapper banali chi li produce e chi li segue, 10 in comunicazione. Non uso mai l’inglese, ora faccio un’eccezione: Fuck Fedez».

Da allora i due si sono tenuti sempre in contatto e anche, in occasione della presentazione il 3 ottobre del progetto di Amazon Original “Salmo Unplugged” a Palazzo Visconti a Milano, Fedez era presente per applaudire l’amico. Ora arriva il loro singolo insieme: Viola, un pezzo pop punk che si discosta dalle ultime produzioni di entrambi.