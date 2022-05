Fedez e J-Ax annunciano Love Mi: a giugno un concerto gratuito a scopo benefico

Riappacificati dopo anni di allontanamento, Fedez e J-Ax hanno lanciato un nuovo progetto insieme dal titolo Love Mi: si tratta di un concerto gratuito a cui prenderanno parte moltissimi artisti e il cui ricavato (raccolto attraverso un numero solidale) sarà devoluto alla Onlus TOG che si occupa di riabilitazione di bambini affetti da patologie neurologiche complesse.

Fedez e J-Ax insieme per Love Mi

I due artisti hanno annunciato tutti i dettagli dell’evento in una conferenza stampa tenutasi a Palazzo Reale lunedì 23 maggio 2022. Il live sarà martedì 28 giugno 2022 in Piazza Duomo a Milano e sarà trasmesso in diretta su Italia Uno a partire dalle 18.30. La partecipazione è gratuita ma sarà possibile donare dei fondi attraverso un numero attivo a partire dal 5 giugno. Come predetto, il denaro raccolto sarà donato dalla Fondazione Fedez E.T.S a TOG – TOGETHER TO GO, centro d’eccellenza nella riabilitazione di bambini gravemente malati che il cantante ha già supportato anche in passato.

Durante l’incontro con i giornalisti, Fedez ha spiegato com’è nata l’idea di dar vita al progetto: “Eravamo in Triennale, stavamo parlando del tour estivo e ho pensato che volevo fare qualcosa per Milano. I live sono ripartiti ma, essendo a pagamento, sono per tanti una spesa da affrontare in un momento non proprio roseo. Quindi volevo regalare alla città qualcosa di gratuito e di davvero bello”.

Ha quindi ringraziato J-Ax per la sua presenza al concerto: “Ribadisco il mio ringraziamento ad Alessandro. Avere noi due che cantiamo in un evento così è un valore aggiunto. Non era scontato che dopo quattro anni di silenzio salisse con me su quel palco”. Oltre a loro due, tra gli artisti che si esibiranno sul palco ve ne saranno alcuni emergenti, da Cara a Frada, ma anche molti di quelli più amati dal pubblico come Tananai, Paky, Shiva, Rhove, Tedua e Ariete. Ognuno avrà dai 10 ai 25 minuti per la propria performance, mentre il live di Fedez e J-Ax chiuderà tutto il concerto e durerà un’ora.

Fedez e il tumore: “Non ha preso i linfonodi”

Fedez ha infine fornito alcuni aggiornamenti sul suo stato di salute dopo l’operazione al pancreas: “E’ arrivato l’esame istologico, il tumore era molto raro ma la fortuna è che non ha una classificazione in cancerogeno benigno ma in G1, G2 e G3. Il mio era G1, il che vuol dire tanto c*lo… Non ha preso i linfonodi e non avevo micro metastasi, per cui non ho dovuto fare chemioterapia. Al 90% posso dire che va tutto bene, è come se vedessi il mondo a colori”.