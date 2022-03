Fedez dimesso dall’ospedale dopo l’operazione: «Sto bene»

Dopo 9 giorni di ricovero, Fedez ha lasciato in mattinata l’ospedale San Raffaele di Milano. Il rapper ha subito nei giorni scorsi un delicato intervento chirurgico in cui gli è stato asportato un tumore neuroendocrino al pancreas. Una notizia che ha fatto il giro d’Italia, tenendo col fiato sospeso i fan e la compagna, Chiara Ferragni. L’influencer ha postato su Instagram un contenuto con una frase in inglese: «Oggi è una buona giornata». L’imprenditrice è stata sempre al fianco di Fedez, che oggi è tornato a casa dove ha riabbracciato i figli, dopo un breve cenno di saluto ai giornalisti presenti nel cortile dell’ospedale.

Fedez torna a casa: «Sto bene»

Lo stesso Fedez ha dichiarato prima di salire in auto e tornare a casa di sentirsi meglio. «Sto bene» è la frase riportata da tutti i giornali. Soltanto un paio di giorni fa aveva detto che «tornare a casa sarà tornare a vivere», in una storia di Instagram con il figlio Leone. Adesso lo riabbraccerà e lo stesso farà con la figlia Vittoria. Fondamentale il ruolo di Chiara Ferragni, ringraziata dal compagno sempre sul social. «Grazie per essere la mia roccia» ha scritto Fedez nel pubblicare due foto di loro abbracciati nel letto di ospedale, durante l’ultima notte di degenza. La stessa influencer non aveva nascosto, nei giorni scorsi, paure e ansie. «Avevamo paura per tutto: la sua diagnosi, il suo intervento, la guarigione, la nostra vita e la situazione della nostra famiglia» ha spiegato sul proprio profilo ufficiale.

Il post di ringraziamento ai medici

Fedez ha poi voluto rivolgere un messaggio allo staff che lo ha curato e accudito in questi giorni. «Grazie a voi che mi avete letteralmente salvato la vita», scrive su Instagram, «che mi avete accompagnato e accudito in questi giorni che non sono stati semplici ma che dall’altra parte mi hanno restituito una nuova prospettiva della vita. Grazie al Prof. Falconi e a tutto il suo incredibile staff. Grazie a tutti gli infermieri e infermiere del reparto E grazie a voi per la grande umanità e il supporto che mi avete dato. L’amore è la medicina più potente. Si torna a casa, si torna a vivere».

Le condizioni di Fedez e il sostegno di tanti

A preoccupare, in questi giorni, è stata la condizione di salute di Fedez. Ottimista, però, Massimo Falconi, il primario di chirurgia del pancreas che lo ha operato. Nelle scorse ore aveva spiegato che questo genere di tumore, quello neuroendocrino del pancreas, non è molto comunque ma ha «una prognosi diversa, generalmente migliore. Il messaggio da dare è che si tratta di un tipo di tumore che ha maggiori possibilità di cura, rispetto all’adenocarcinoma pancreatico». Tanti vip e fan hanno voluto dare il proprio sostegno e lanciare al cantante messaggi pieni d’affetto. Basti pensare all’ex calciatore Gianluca Vialli, che sta affrontando anche lui la malattia.