Fedez contro Mario Giordano: «Giornalismo cloaca»

Dopo una settimana di insolito silenzio social, nel corso della quale la moglie Chiara Ferragni ha continuato a pubblicare video e foto con i figli ma non con il lui, Fedez è tornato su Instagram con una serie di storie in cui si è scagliato contro Mario Giordano e la sua trasmissione su Rete 4: «Una giornalista di Fuori dal Coro ha contattato tutti i miei amici di infanzia chiedendo se fossi omosessuale o se avessi cose da nascondere. Cara giornalista, non sono omosessuale. Se lo fossi, lo direi».

«Fate un’inchiesta su di me perché ho mostrato le foto dei vostri amici fascistelli vestiti da nazisti?»

L’iniziativa di Giordano è nata da quanto successo sul palco del Festival di Sanremo, dove Fedez è stato protagonista di un bacio con Rosa Chemical: l’episodio avrebbe fatto scattare una crisi tra il rapper e la moglie Chiara Ferragni, che di quella serata (la finale) era coconduttrice. Ed ha alimentato forti polemiche in generale, rischiando di finire in tribunale per un esposto.

«Trovo che il giornalismo di inchiesta mal si concili con inchieste del cazzo come questa. Caro Mario Giordano, cari amici di Fuori dal Coro, siete la cloaca del giornalismo. Perché Fuori dal Coro ha la priorità di fare un’inchiesta su di me per vedere se sono omosessuale? Forse perché ho mostrato le foto dei vostri amici fascistelli vestiti da nazisti?», ha proseguito poi Fedez, facendo riferimento all’esibizione a Sanremo durante la quale ha strappato la foto del sottosegretario Galeazzo Bignami in uniforme nazista: anche questo episodio è stato al centro di forti polemiche.

«Per favore, voglio sapere se Giordano ha ancora i testicoli attaccati allo scroto»

In un’altra storia Fedez ha spiegato di non voler divulgare il nome della giornalista di Fuori dal coro che l’ha contattato, perché altrimenti verrebbe presa di mira dai suoi tanti follower: «Non lo faccio perché sennò piangerebbe da oggi fino a che non uscirebbe il servizio, quindi va bene così». Poi un altro attacco a Giordano: «Dopo che avete fatto questa inchiesta, amici di Fuori dal coro, potete farne una per me? Vi chiedo per favore, voglio sapere se Mario Giordano ha ancora i testicoli attaccati allo scroto, me lo domando da una vita…».