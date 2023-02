Fedez: «Se io e Chiara non postiamo sui social è perché abbiamo litigato»

Proseguono le voci di una possibile crisi tra Chiara Ferragni e Fedez, non ancora comparsi insieme sui social dopo la finale del Festival di Sanremo 2023 dove il rapper ha baciato in diretta Rosa Chemical. Se, da una parte, l’imprenditrice digitale continua ad aggiornare il suo profilo Instagram con promozioni del suo brand e video con i figli, dall’altra il marito si è trincerato dietro ad un silenzio che, alla luce di un’intervista rilasciata due settimane fa, potrebbe essere indicativo della situazione che sta vivendo in famiglia.

Quando Fedez diceva: «Se non postiamo sui social abbiamo litigato»

Alessandro Cattelan, nel suo Stasera c’è Cattelan in onda su Rai 2, gli aveva infatti chiesto: «Se per uno o due giorni non postate niente, i vostri follower partono con delle teorie assurde, mille congetture. Lo senti il peso di doverli sempre aggiornare? A volte aggiornarli è anche un modo per tenerli a bada?». La risposta di Fedez suona, oggi, alquanto eloquente: «A volte io e mia moglie litighiamo, non pubblichiamo roba e la gente pensa che abbiamo litigato ed effettivamente abbiamo litigato veramente». Il silenzio social potrebbe quindi essere un emblema della presunta crisi di cui si va vociferando – oppure, non è da escludere, solo un modo per far credere che sia così.

Ciò che è certo è che, dopo Sanremo, i due non si sono più fatti vedere insieme. Fedez è sparito sia dal suo profilo social che da quello della moglie, che ieri pomeriggio è andata con i figli Leone e Vittoria in un agriturismo nella bergamasca. Nelle foto postate su Instagram, Chiara appare con i bambini in mezzo alla natura ma del marito non c’è traccia.

Le foto insieme a Milano

Il giorno prima, a San Valentino, la coppia era stata paparazzata fuori da un palazzo in centro a Milano. Entrambi arrivati a bordo del loro van nero dai vetri oscurati, hanno suonato il campanello e atteso di entrare.

Aunque no han publicado nada por San Valentín (algo MUY raro en ellos). Chiara Ferragni y Fedez estuvieron anoche cenando en Milán. Por las caras la cosa pinta regu. pic.twitter.com/PmQ7w9MPmb — Srta Cotilleo (@Srtacotilleo) February 15, 2023

Secondo alcuni si tratterebbe di un edificio che ospita, tra gli altri, un centro di cura psichiatrica e psicologica. È quindi possibile, anche se non vi è alcuna certezza, che i due siano andati a fare una seduta di terapia di coppia a cui non hanno mai negato di sottoporsi.