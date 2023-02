Fedez e Chiara Ferragni a Sanremo: Agcom pronta ad aprire un’istruttoria

Possibili problemi per la Rai, Fedez e Chiara Ferragni. Anche se le carte sono ancora coperte dalla riservatezza, il Corriere riporta l’informazione che l’Agcom, l’Autorità per le Comunicazioni, sia pronta ad aprire un’istruttoria contro ciò che è successo nel corso di Sanremo 2023.

La probabile istruttoria aperta contro Fedez e Chiara Ferragni

Secondo il Corriere, l’Agcom starebbe pensando di aprire un’istruttoria contro la Rai per i fatti accaduti durante la scorsa edizione del festival di Sanremo. I casi analizzati dall’autorità sono due: il primo riguarda le violazioni delle norme a difesa dei minori, con riferimento al comportamento tra Rosa Chemical e Fedez nel corso della finale di Sanremo, il secondo fa riferimento al divieto di pubblicità occulta.

Nella fattispecie, l’Agcom starebbe indagando su Chiara Ferragni e sull’uso smodato di Instagram durante tutta la manifestazione. Difatti, la Ferragni durante il festival ha aperto un profilo Instagram al conduttore Amadeus e ha promosso diverse dirette, incitando i conduttori a sfoggiare le funzionalità del social network. Di conseguenza, Instagram ha ricevuto, direttamente e indirettamente, una grossa pubblicità nel corso delle diverse serate.

Quali possono essere le conseguenze per la Rai?

Ora toccherà agli uffici decidere se proseguire e aprire o meno le istruttorie. Il prossimo consiglio, che si terrà tra un paio di settimane, prenderà una decisione al riguardo. Nel frattempo, per la Rai, Fedez e Chiara Ferragni possono esserci gravi conseguenze. Difatti, se l’istruttoria provasse l’esistenza di un contratto tra la Rai e Meta, la società dietro Instagram, l’azienda dovrebbe spiegare perché non ha provveduto a segnalarlo agli spettatori. D’altro canto, se il contratto non dovesse esistere, la Rai non avrebbe incassato il dovuto, con conseguente mancato introito e danno erariale.

Ad ogni modo, è ancora presto per trarre conclusioni e la Rai potrebbe uscire anche incolume da questa situazione.